Un ataque informático siembra el caos en los hospitales públicos del Reino Unido

El Servicio Nacional de Salud británico ha confirmado que un importante número de hospitales públicos han sido objeto de un "ataque informático a gran escala" este viernes, según informa el diario británico 'The Guardian'.

Los sistemas informáticos de los hospitales afectados parecen haber sido "atacados simultáneamente" por un virus que está desviando a muchos pacientes aquejados de emergencias.

Massive NHS hack cyber attack today. Hospital in shut down. Thanks for delaying emergency patient care & endangering lives. Assholes.