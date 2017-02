Los jueces mantienen la suspensión al veto migratorio de Trump

Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos mantuvo este jueves el bloqueo al decreto del presidente Donald Trump que prohíbe la entrada de refugiados y emigrantes de siete países de mayoría musulmana, aunque el mandatario prometió mantener la batalla legal.

El colegiado de tres jueces de la Corte de Apelaciones en San Francisco ratificó, de forma unánime, la decisión del juez federal James Robart de suspender temporalmente la orden ejecutiva mientras el tema es juzgado en su corte en Seattle.

Y el mandatario no tardó en responder: "LOS VEO EN LA CORTE, ¡LA SEGURIDAD DE NUESTRA NACIÓN ESTÁ EN JUEGO!", escribió en Twitter, con lo que infiere que esta batalla judicial no ha terminado y que iría hasta la Corte Suprema para defender su decreto.

SEE YOU IN COURT, THE SECURITY OF OUR NATION IS AT STAKE!