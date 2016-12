Una mochila con juguetes causa el pánico en la Torre Trump de Nueva York

Etiquetas

La psicosis terrorista obligó este martes a desalojar la Torre Trump de Nueva York por el hallazgo de un paquete sospechoso en el interior del inmueble que, según la policía, sólo contenía juguetes infantiles.

WATCH: Police quickly evacuated people from Trump Tower earlier Tuesday due to a suspicious package; the package has since been cleared. pic.twitter.com/wxOIsVwzWm — NBC Nightly News (@NBCNightlyNews) 27 de diciembre de 2016

Inmediatamente, las redes sociales se han llenado de vídeos que muestran a la gente corriendo por el vestíbulo del edificio, convertido en una atracción turística desde que el magnate ganara las elecciones en noviembre y desde donde el presidente electo está anunciando los miembros que formarán parte de su gabinete a partir del próximo 20 de noviembre.

Reports of an evacuation at Trump Tower. Another drill? pic.twitter.com/7HzGulRc0H — Paul Joseph Watson (@PrisonPlanet) 27 de diciembre de 2016

En la actualidad, el presidente electo, Donald Trump, vive en el rascacielos, donde también se ubican sus oficinas, aunque actualmente se encuentra en su propiedad de Mar-a-Lago en Florida.

Minutos después del desalojo parcial de la Torre Trump el portavoz de la Policía de Nueva York, Stephen Davis, informó en Twitter de que el "paquete" en cuestión era una mochila encontrada en la entrada de la tienda Nike en el edificio y que la misma, tras ser examinada por la brigadas de explosivos, solo contenía juguetes de niños.