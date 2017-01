A nueve días de jurar su cargo como Presidente, Trump sigue siendo Donald

Etiquetas

Trump fue más Donald que nunca en su primera rueda de prensa después de haber sido elegido por los ciudadanos norteamericanos como el 45º Presidente de los Estados Unidos en las elecciones del pasado 8 de noviembre en las que derrotó a la candidata demócrata, Hillary Clinton.

No deja títere con cabeza

Ataques a la prensa que no le es afín, a Hillary Clinton, a Obama y su Obamacare, a las agencias de inteligancia, A Rusia, a China, a Japón, a México ("se aprovecha de Estados Unidos y construiremos el muro y nos lo pagarán", dijo de sus vecinos del sur), reafirmó sus promesas de campaña e incidió en su discurso proteccionista en lo económico y beligerante, muy beligerante contra todo aquél que no le es afín.

Además, tuvo que dedicar buena parte de su intervención a defenderse de aquellos que le acusan de conflicto de intereses entre su nueva ocupación como inquilino de la Casa Blanca y sus múltiples negocios.

El Trump show

En fin, el Trump Show. Y es que el que será nuevo Presidente de Estados Unidos el próximo día 20 de enero finalizó su intervención como hacía en su ya celebérrimo programa de televisión y diciendo a sus hijos, que se harán cargo a partir de ahora de sus negocios: "Espero volver dentro de ocho años y felicitar a mis hijos porque lo han hecho bien. Si no les diré que están despedidos".

Máxima expectación en la Trump Tower

En sus oficinas de la Trump Tower de Neva York y a nueve días de jurar su cargo en las escaleras del capitolio, Donald Trump ha comenzado su intervención agradeciendo a algunos medios no haber publicado el polémico informe en el que se dice que el espionaje de EEUU acusa a Vladimir Putin de chantajear a Donald Trump.

'Make America Great again'

Antes de comparecer el presidente electo, con un retraso de unos diez minutos, lo hicieron su futuro jefe de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, y su vicepresidente, Mike Pence, que arrancó su intervención con el lema de la campaña republicana: 'Make America Great Again' (Haz América Grande de Nuevo). Además, antes del comienzo del 'show' miembros del equipo de Trump colocaron numerosas carpetas con documentos junto al atril desde el que habló el presidente electo, que apareció rodeado de su yerno, Jared Kushner, y de sus hijos.

Trump ha dado enseguida la palabra a los periodistas, las decenas de periodista que abarrotaban la sala, y, como era de esperar, la primera cuestión se ha referido a las noticias publicadas por algunos medios sobre el espionaje y el presidente electo ha dicho que esa información es "clasificada", que esas noticias "nunca tuvieron que ser publicadas" y, como ya dijo en anterioridad por Twitter -la red que suele usar para lanzar sus mensajes- dijo que se trataba de noticias falsas. Además ha apuntado que las agencias de Inteligencia debieron haber filtrado el dossier, al que calificó como 'fake news'.

"Rusia estuvo detrás del hackeo"

Ante una de las preguntas de los numerosos periodistas congregados ha dicho:"Yo creo que fue Rusia" quien estuvo detrás del 'hackeo' de las elecciones.También ha apuntado que "no tengo acuerdos, ni préstamos con Rusia" en cuestión de negocios. Respecto a las buenas relaciones con Putin, dijo que eran un "activo".

A lo largo de su intervención, volvió a referirse por segunda vez a los servicios de Inteligencia, calificándolos de "vitales y muy importantes" y que fueron las agencias de Inteligencia las que debieron filtrar el "falso" dossier ruso. Ha prometido un "mayor plan de defensa contra el 'hackeo'" en 90 días. Ante el interrogante de qué mensaje daría a Putin, Trump fue rotundo: "Rusia nos respetará más cuando yo lidere este país". Volvió a repetir algunos mensajes que ya lanzó durante la campaña como el de que la Administración Obama creó el Estado Islámico.

Referencia a la Alemania nazi

Preguntado por el tuit que publicó hoy en el que hacía referencia a la Alemania nazi -¿Nosotros estamos viviendo en la Alemania Nazi?- dijo que era "una deshonrosa falsa información fue lanzada al público". Añadió que esto fue algo que hicieron en la Alemania nazi.

Intelligence agencies should never have allowed this fake news to "leak" into the public. One last shot at me.Are we living in Nazi Germany? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 de enero de 2017

Los negocios de Trump

En cuanto a su larga lista de negocios, aseguró que sus dos hijos, Eric y Donald Jr., se encargarán de ellos y desapareció del atril para dar paso a su abogada, Sheri Dillon, que ha ofrecido los detalles de la 'transición' del control de sus empresas. Entre las explicaciones que ha dado se encuentra que no realizará nuevos acuerdos de negocios durante la Presidencia. Respecto a los beneficios de los hoteles de Trump serán donados al Tesoro estadounidense.

Dillon ha subrayado que el presidente electo queda "aislado" de sus negocios, dejando claro que no quiere usar su Presidencia para su beneficio personal.

La polémica Fundación Trump también ha tenido un hueco en la primera intervención de Trump desde hace seis meses, Dillon dijo que no habrá contratos extranjeros durante la Presidencia de Trump, pero que los acuerdos estadounidenses -bajo un estricto veto- serán permitidos.

Igualmente, Trump confirma que romperá una tradición de los anteriores Presidentes norteamericanos y no hará pública su declaración de impuestos: "He ganado las elecciones y los únicos que tienen interés en ellos" (mis impuestos) "son los periodistas".

"Derogaremos el Obamacare"

Cuando llegó el turno a las preguntas sobre el Obamacare (reforma sanitaria de Obama), Trump fue claro y rotundo: "Es un total desastre".

"El Obamacare", explicó, "es un gran problema de los demócratas y nosotros vamos a resolver ese problema.Vamos a derogar el Obamacare y vamos a tener una sanidad que sea mucho menos costosa". "Los periodistas y todo el mundo deben de estar muy contentos de que acabemos con el Obamacare, el Obamacare es un desastre absoluto que está implosionando. Sinceramente, podríamos simplemente esperar y criticar y todos nos rogarían hacer algo con el Obamacare, sería lo más sencillo, pero lo que vamos a hacer es presentar un plan para derogar y sustituir el Obamacare. Vamos a aprobar una ley sanitaria para ocuparnos de verdad de la sanidad de nuestro país. Vamos a prestar un gran servicio. Vamos a presentar un plan, una sanidad que será menos costosa y mucho mejor", finalizó sobre este tema.

"Construiremos el muro"

Otro de los temas controvertidos es la construcción del muro con México, el cual ha dicho que "construirá". A lo que ha añadido que México pagará por el muro. "No es una vaya, es un muro". "Vamos a crear el muro y lo va a pagar" (México). "Mejor dicho, va a devolver su coste". Y a partir de ahí, una afirmación sorprendente: "México se ha aprovechado de Estados Unidos", dice Trump sin mover un músculo de su rostro.

"Vamos a construir el muro", reiteró Trump acerca de la separación en la frontera con México. "No me apetece esperar un año y medio para empezar". Promete una vez más que será el gobierno de Peña Nieto quien acarree con el coste de la construcción, que se anticipa multimillonaria y necesita de la aprobación del Congreso, y no los ciudadanos estadounidenses a través de sus impuestos. "Vamos a negociar alrededor de un año, año y medio con México. México nos devolverá el coste del muro, de una manera u otra, se lo aseguro".

"Por cierto, el gobierno de México está siendo muy agradable, es maravilloso, no los culpo por aprovecharse de Estados Unidos. Ojalá nuestros políticos fueran tan inteligentes, pero no deberíamos haber permitido que esto sucediera. Vamos a hacer el muro y luego México nos lo va a reembolsar. Va a ser así" argumentó finalmente Trump.

Proteccionismo económico

Trump advirtió a las compañías que decidan abandonar EEUU que tendrán que pagar tasas en las frontera. Así avisó Traump a las empresas que deslocalicen la producción: "Si quieres producir fuera de los Estados Unidos vas a tener que pagar unos impuestos de frontera muy grande. Si te quieres mover, muévete de Wisconsin a Carolina del Norte, hay muchos trabajadores estadounidenses dispuestos a trabajar".

Ford said last week that it will expand in Michigan and U.S. instead of building a BILLION dollar plant in Mexico. Thank you Ford & Fiat C! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de enero de 2017

Y es que Trump se presentó como un auténtico visionario en lo económico y recordó, en cierto modo, a Felipe González cuando, en el 82, recién llegado al poder, prometió aquello de los 800.000 puestos de trabajo y aquello de que "a este país no lo va a conocer ni la madre que lo parió", que entronca salvando las distancias y sin querer hacer comparaciones, o sí, o no, quién sabe, cono el slogan 'trumpista' de 'Make America Great Again' (Haz América Grande de Nuevo). En fin, que sin 'cortarse' lo más mínimo, Trump no tuvo reparos en decir que: "Voy a ser el mayor creador de empleo que Dios haya visto nunca".

Defensa de los veteranos de guerra

Igualmente, Donald Trump se refierió a los veteranos de los Estados Unidos: "Hasta ahora han sido tratados de forma horrible...esto va a cambiar". Y es que, el magante sigue relamiéndose con su victoria el pasado 8 de noviembre: "Hay un movimiento que el mundo no ha visto jamás, nadie lo esperaba, ni siquiera las encuestas, pero lo que pasó el 8 de noviembre fue algo muy bonito", dijo recreándose en cada sílaba y enfatizando cada palabra para subrayar una victoria en la que él solo creía.

Enfrentamiento con la prensa

Para finalizar, y tras poco más de una hora de rueda de prensa, Trump se dedicó a uno de sus deportes favoritos: Meterse con la prensa que no le ríe las gracias ni le es afín.

Así, cuando el corresponsal en la Casa Blanca de la CNN, Jim Acosta, ha intentado realizar una pregunta, el presidente electo le ha señalado y le ha dicho: "Tú eres noticias falsas". También ha negado la respuesta a otro periodista del portal BuzzFeed, refiriéndose a a las publicaciones de su medio como una "fallida pila de basura" y ha señalado: "Lo único que pido son periodistas honestos".

En fin, Trump en estado puro. Apenas a nueve días de jurar su cargo en las escaleras del capitolio, ante la nación y el mundo, Trump... sigue siendo Donald.