La madre del tunecino sospechoso: "Ya no es mi hijo, es un traidor"

Alemania tiene claro que Anis Amri es el autor del atentado- Sin embargo desde Túnez, su familia pide pruebas que le incriminen y aseguran que si se demuestra su culpabilidad sería una deshonra para ellos.

"Si ha hecho esto tendremos que castigarle, nunca más le consideraré mi hijo porque es un traidor para nosotros y para Túnez", ha confesado la madre del presunto autor.

Su hermano no es tan rotundo. Por un lado cree que es inocente pero le pide que se rinda. "Si mi hermano me está escuchando, quiero decirle que se rinda, por nuestra familia. Nos aliviaría", ha dicho a la BBC. Asegura que su hermano no ha cometido los atentados porque se fue a Alemania para ganar dinero.

"Estoy seguro de que mi hermano es inocente. Si no fuera así, sería una deshonra para nosotros", afirma. "Mi hermano se marchó por razones económicas, para ayudar a la familia", explica.

Thomas de Mazierem, el ministro de Interior alemán asegura que "es más que probable que el sospechoso sea el autor del atentado", ya que han encontrado sus huellas por todo el camión.

Amri llegó a Italia en 2010, donde pasó cuatro años en la cárcel por varios delitos, y en 2015 fue liberado y puso rumbo a Alemania.

Las autoridades germanas aseguraban desconocer sus antecedentes, ya que se convirtió en un ciudadano escurridizo y fue cambiando de domicilio e identidad en varias ocasiones.

Su petición de asilo de este año fue rechazada, por lo que los encargados de la investigación sospechan que en esos momentos Amri se radicalizó. Había tomado contacto con el círculo del Daesh e incluso se había ofrecido como terrorista suicida, pero la policía no tenía pruebas suficientes para detenerle.