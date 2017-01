Las otras Cataluña en Europa...y el mundo

Etiquetas

Cataluña vuelve a aparecer en la prensa internacional. Y no es, precisamente, para hacerse eco de la aceptación que tuvo en Bruselas la conferencia en la que participaron tres miembros del gobierno catalán, sino para advertir de que un posible referéndum de independencia en Cataluña es un reto para Europa en 2017

En un artículo publicado este domingo en el prestigios The New York Times, el autor señala que los separatistas catalanes están “animados por el Brexit” y consideran que “el impulso de los movimientos nacionalistas en Europa está de su lado." Ahora bien, advierte que el éxito de la consulta es “incierto”, en el mejor de las casos. Ahora bien, el catalán no es el único caso. En todo el planeta, desde Cataluña hasta el Quebec, movimientos nacionalistas y separatistas de las más diversas ideologías siguen albergando el viejo sueño de la independencia. Repasamos los más importantes.

Reino Unido y Escocia

Escocia decidió en 2014 mediante un referéndum mantenerse en Reino Unido. Fue un Estado soberano hasta la aprobación del Acta de Unión de 1707, cuando el entonces Reino de Escocia fue unido al Reino de Inglaterra dando lugar al Reino Unido. Actualmente, es una región administrativa del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y dispone de su propio gobierno autónomo, el Parlamento Escocés, con sede en Edimburgo. Políticamente, está representado por el Partido Nacional Escocés (SPN).

Cataluña y País Vasco en España

El independentismo catalán aspira a la independencia ampliando sus límites y con una visión panacatalanista que incluiría la denominada Cataluña Norte (Rosellón y Alta Cerdaña, antiguos territorios catalanes cedidos por España a Francia en el tratado de los Pirineos del siglo XVII) y/o la franja oriental de Aragón, es decir, el territorio denominado como Países Catalanes. En el plano político, les representan Junts Pel Si y la CUP.

La sombra de la violencia terrorista de ETA sigue marcado el independentismo vasco, que aspira a la creación de un Estado soberano.La última oleada del Euskobarómetro revela que el 59% de los ciudadanos vascos es favorable a que se celebre un referéndum sobre la independencia de Euskadi, si bien un 39% votaría en contra de la independencia, frente al 31% que votaría que 'sí'.

Flandés en Belgica

“El laboratorio nacionalista de Europa” o la “Yugoslavia fría”, son algunas expresiones se emplean para referirse al problema territorial en Bélgica. O mejor dicho, para abordar el nacionalismo flamenco, que se mira con recelo en las instituciones europeas por su fortaleza y el poder en el estado belga, en el corazón de Europa. La región de Flandes, de cerca de seis millones de habitantes, es la que más peso tiene en Bélgica, estado federal que se divide en otras dos regiones –Valonia, francófona, y Bruselas, donde se hablar francés y neerlandés.

El partido independentista flamenco N-VA, dirigido por Bart De Wever, ganó las elecciones de 2014. Pero en lugar de insistir en sus demandas secesionistas, decidió integrarse en el Gobierno federal belga, en una coalición a cuatro bandas con los liberales valones -cuyo líder, Charles Michel, es el primer ministro- y los liberales y democristianos flamencos. Sin embargo, el proceso independentista volvió a reactivarse a finales de 2016.

Padania en Italia

En Italia, la liga Norte fue fundada para crear una nueva región, Padania, separando el Norte más industrializado del sur, más empobrecido. El partido derechista-populista y xenófobo de la Liga Norte usa el nombre de "Padania" para referirse no solo al valle del Po, sino a la práctica totalidad del norte de Italia incluyendo Toscana, Umbría y Marcas, una zona para la que este grupo reclamó la secesión entre los años 1995 y 2001.

Córcega en Francia

Situada cerca de la costa de Italia pero políticamente parte de Francia, Córcega ha vivido una violenta lucha independentista desde la década de 1970. El referendo escocés llamó mucho la atención por el pragmatismo político británico y su brazo político rente Nacional para la Liberación de Córcega sueña con una mayor autonomía, mayor control sobre su lengua y la inmigración y con que se frene la especulación sobre las tierras que está empujando los precios de las propiedades a un precio mucho mayor del que el isleño medio puede permitirse. Hasta el momento, hay pocas señales por parte del gobierno del socialista François Hollande.

En el mundo destacamos dos casos: el de Quebec en Canadá y el Kurdistán

Una nación dentro de Canadá

La provincia de Quebec es la más extensa de Canadá, y tiene una población que supera los 8 millones de habitantes, el 80% de los cuales son francófonos. Por su idioma, su cultura y sus instituciones, fue reconocida en 2006 por el Parlamento canadiense como una "nación dentro de Canadá", un concepto social y cultural que no tiene significación legal. A diferencia de las demás provincias canadienses, donde son idiomas oficiales tanto el inglés como el francés, Quebec tiene como única lengua oficial el francés. Es, también, la única región mayoritariamente francófona de Norteamérica. El idioma francés goza de protección legal, y la provincia dispone de inspectores lingüísticos que revisan y controlan su uso.

El primer referéndum de independencia de Quebec se llevó a cabo en 1980. Los independentistas, liderados por René Lévesque, obtuvieron el 40,5 % de los sufragios. Un segundo referéndum se celebró en 1995, y en esta ocasión los independentistas se quedaron a menos de un punto porcentual de la victoria, con el 49,6 % de los votos.

El mayor pueblo del mundo sin un Estado propio

Respecto a los kurdos, no existe un censo oficial, pero se calcula que los kurdos son actualmente entre 40 y 50 millones. Están repartidos entre Turquía (más de 20 millones), Irán (unos 13 millones), Irak (8 millones), Siria (algo menos de 2 millones) y Armenia (unos 100.000). Muchos viven también en la diáspora, sobre todo en Alemania, Suecia y el Reino Unido. Todos comparten una lengua y una cultura comunes, y la mayoría son musulmanes (suníes, principalmente), aunque existe también una minoría de cristianos e incluso algunos judíos. Se les considera el mayor pueblo del mundo sin un Estado propio.

Existen otros casos como Chechenia, el Tíbet o Yemen del Sur, que también aspira a la independencia.