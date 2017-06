Cuatro muertos tras un tiroteo en la sede de UPS en San Francisco (EEUU)

Un trabajador ha llevado a cabo un ataque a tiros en un centro de mensajería UPS del área de Potrero Hill (San Francisco) causando tres muertos y múltiples heridos. El tirador también perdía la vida.

UPS confirmó en un comunicado que el agresor era un trabajador de la empresa. El hospital general de San Francisco indicó que había acogido múltiples víctimas provenientes del lugar de los hechos.

Un testigo de los hechos, con el uniforme de UPS, explicó que el tirador abrió fuego al menos contra tres personas en torno a las 09:00 hora local (17:00 GMT).

Un residente de la zona afirmó que vio a varias personas saliendo del establecimiento completamente cubiertas de sangre, algunas con ayuda de agentes de policía y de bomberos. Docenas de coches de policía y ambulancias acudieron al lugar de los hechos y acordonaron la zona.

El establecimiento de UPS se encuentra en la zona este de San Francisco, a unos cuatro kilómetros del centro financiero de la ciudad.

La policía de San Francisco comunicó a través de Twitter que el cuerpo de Operaciones Especiales había intervenido para poner fin al suceso.

#SFPD contained the incident & building is secure. The Special Ops continues to search the building for additional victims & witnesses. #SF