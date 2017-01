Al menos cuatro soldados muertos y 15 heridos arrollados por un camión en un ataque en Jerusalén

Un posible ataque terrorista ha sacudido este domingo la ciudad de Jerusalén. Según las primeras informaciones, al menos cuatro personas han muerto y otras 15 han resultado heridas por un ataque terrorista perpetrado esta mañana en Jerusalén Este cuando un camión ha arrollado a varias personas que esperaban a un autobús frente a un cuartel militar en el asentamiento de Talpiot, según han informado fuentes policiales al diario 'The Times of Israel'.

El atentado se produjo cuando Fadi al Kandar, al volante de un camión Mercedes blanco, se subió a la acera al tiempo que un grupo de soldados de excursión descendían de un autobús para ver la amurallada Ciudad Vieja desde una suerte de mirador.

VIDEO (Graphic): Footage of truck ramming attack in Jerusalem that killed 4 and injured 15. - @Foxyonatpic.twitter.com/UkM3Zy4kvw