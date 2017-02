Estos son los países más tóxicos del mundo

Etiquetas

La contaminación es uno de los problemas que preocupa a los ciudadanos y a los gobiernos. Cada vez más, los ciudadanos están preocupados por los efectos de la contaminación sobre la salud y el medio ambiente, así como el coste para las arcas públicas que supone lidiar con este problema.

Hace un año, 195 países firmaron lo que se conoce como el Acuerdo de París contra el cambio climático, un pacto mundial para mantener el calentamiento global dentro de unos límites manejables. Pese a los intentos por reducir los índices de contaminación mundial, el panorama es desolador en muchos países donde los indices de toxicidad dibujan una radiografía alarmante.

Los expertos de Eco Experts han creado el mapa de los países más tóxicos del mundo en función de cinco factores que han extraído de la Agencia Internacional de Energía y la Organización Mundial de la Salud:

El consumo de energía per capita

Las emisiones de dióxido de carbono

La contaminación del aire

Las muertes relacionadas con la contaminación

Producción de energía renovable.

Los resultados, que miden la situación en 135 países, buscan llamar la atención sobre los efectos que tiene la contaminación sobre la salud en el mundo. Entre los aspectos más llamativos de este estudio destaca el hecho de que los países árabes, más ricos, son los más tóxicos.

Este es el listado de los 20 más tóxicos:

Saudí Arabia Kuwait Qatar Bahréin Emiratos Árabes Unidos Omán Turkmenistan Libia Kazajistán Trinidad and Tobago Irán Luxemburgo Bulgaria Bosnia y Herzegovenia Mongolia Corea Macedonia Singapur Irak China

El listado lo lidera Arabia Saudí, el país más tóxico del mundo, con los índices de contaminación del aire más altos del mundo, por delante de India y China. Están en el top 10 Kuwait, Qatar, Bahréin y los Estados Árabes Unidos. Según los expertos, responde a que pese a situarse, desde el punto de vista geográfico, en zonas con muchas horas de sol no se benefician de ello porque no invierten en energías renovables.

En Oriente Medio, países como Turkmenistán registra 108 muertes por cada 100.000 habitantes al año. Desde Eco Experts esperan que esta investigación ejerza presión sobre los líderes mundiales para que ponga medidas para frenar el cambio climático y salvar al planeta.