Militares abaten a un individuo tras una explosión en la Gare Centrale de Bruselas

Una persona ha sido "neutralizada" este martes por la Policía tras haber provocado presuntamente una explosión en la estación Central de Bruselas, según ha informado la Fiscalía de Bruselas a Europa Press.

"Se ha producido una explosión alrededor de una persona, el presunto autor ha sido neutralizado", ha explicado la fuente, que ha advertido de que por el momento no hay más información sobre si el individuo está "vivo o muerto".

Military has neutralized an individual in #Brussels Central Station. Situation is under control. Follow our instructions & @CrisiscenterBE