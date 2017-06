Diez mil 'caras' fingen ser víctimas de Manchester para ver a Ariana Grande

Etiquetas

La caradura no tiene límites. De acuerdo con la agencia Ticketmaster, unos 10.000 "oportunistas y especuladores" trataron de aprovecharse para acudir gratis al nuevo concierto que ofrecerá Ariana Grande en Manchester este domingo.

Los organizadores ofrecen entradas gratuitas para aquellos que asistieron al concierto de la estadounidense el pasado 22 de mayo, pero de los que aplicaron a esa opción - unas 25.000 personas-, sólo 14.200 estuvieron realmente en el trágico evento.

El ataque terrorista dejó un saldo de 22 personas fallecidas y 116 heridas en el Manchester Arena. Las entradas para el concierto benéfico "One LOve Manchester" se vendieron en seis minutos.

El dinero obtenido de su venta será donado a las víctimas y a las familias afectadas por el ataque terrorista. Los organizadores esperan que la cantidad recaudada sea de 2 millones de libras.

En el concierto benéfico actuarán además de Ariana Grande, Justin Bieber, Black Eyed Peas, Coldplay, Miley Cyrus, Niall Horan, Little Mix, Katy Perry, Take That, Usher, Pharrell Williams y Robbie Williams. El espectáculo será retransmitido en vivo por la BBC.