La piscina improvisada en la terraza que ha provocado un debate en la red

Dice el refrán que "ni calor hasta San Juan ni frío hasta Navidad." Sin embargo llevamos unos días de un calor intenso que se ha adelantado al verano. Y claro lo pasamos mal.

Para combatir las altas temperaturas somos capaces de hacer cualquier cosa. La ola de calor puede sacar el lado más original de nosotros aunque puede estar en juego nuestra seguridad.

En las redes no se habla de otra cosa. Lo último es la terraza-piscina que se ha montado una familia. No se sabe nada de ella, tan solo se ve a un niño feliz jugando y aliviándose de las altas temperaturas. Con unas lonas de plástico han cubierto la terraza, sujetada con algunos ladrillos, y la han llenado de agua. Así de fácil.

El descubridor de esta piscina improvisada fue @goatihno al que parece le gustó el invento. "Nosotros vivimos en 2017 y este chico vive en 3017", escribía y adjuntando la foto.

We all living in 2017 and this kid is already in 3017 pic.twitter.com/yf1TUMoZXm