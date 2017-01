¿Se plantea el creador de facebook ser Presidente de Estados Unidos?

¿Quiere ser Mark Zuckerberg Presidente de los Estados Unidos? Tiene menos de 35 años y es el sexto hombre más rico del mundo. No solo eso, es el CEO de Facebook, plataforma de la que fue creador y que hasta hoy tiene más de 1,500 millones de usuarios. Pero la pregunta se la realiza un día sí y otro también la prensa estadounidense y corre 'de bit en bit' por Silicon Valley desde que Zuckerberg anunciara a comienzos de año que su propósito para 2017 es visitar los 50 estados de EEUU.

Y los rumores han aumentado desde que contratara a David Plouffe, que fuera consejero de Obama, y que participará en la fundación filantrópica Iniciativa Chan Zuckerberg, del CEO tecnológico y su esposa. Y lo hará para darle una mejor voz "a las personas que quieren construir un mejor mundo, sin importar dónde vivan, su pasado o su ideología".

La Iniciativa Chan Zuckerberg nació en 2015, poco después del nacimiento de la hija de la pareja. Su objetivo es curar enfermedades y dar conectividad a todas las personas del mundo. La pareja incluso prometió entregar el 99% de las ganancias de sus acciones en Facebook – estimadas en 45.000 millones de dólares- a la causa.

Zuckerberg también anunció que la Iniciativa contrató a Ken Mehlman, uno de los dirigentes de la campaña presidencial de George W. Bush para ser parte de la mesa de consejeros.

La contratación de Plouffe y Mehlman parece demostrar que las grandes empresas de Silicon Valley están entendiendo que deben participar más en la política (o al menos entender su mundo) para lograr los cambios que realmente desean.

Volviendo a Zuckerberg, éste ha anunciado que "después de un año tumultuoso, mi objetivo con este desafío", el de visitar los 50 estados del país, "es salir y hablar con más gente sobre cómo están viviendo, trabajando y pensando sobre el futuro", ya que la tecnología y la globalización nos han hecho "más productivos y conectados" pero, a su vez, "para alguna gente también ha hecho su vida más difícil", por lo que quiere "escuchar más testimonios este año".

Además existen otros indicios sobre el supuesto interés del creador de facebook por la política. El año pasado, Facebook envió un informe a la Securities and Exchange Commission(SEC) en el que se contemplaba como posibilidad que en el futuro Zuckerberg decidiera tomarse una baja "voluntaria" para servir en algún puesto para el Gobierno.

Zuckerberg siempre se había declarado ateo, pero ahora y dice que "la religión es muy importante". No asistió a la reunión con Trump, a diferencia del resto de líderes tecnológicos. En su lugar fue Sheryl Sandberg.

For a guy who isn't gonna run for President one day, Mark Zuckerberg sure looks like a guy who is gonna run for President one day. pic.twitter.com/nkTjFrTTdU