Las redes se preguntan donde está Sasha Obama que no acudió al discurso de su padre

En el discurso de despedida del presidente Obama hubo una gran ausencia, la hija pequeña del presidente. Mientras Malia, de 18 años estaba presente para escuchar la despedida de su padre, su hermana Sasha de 15 años no estuvo presente, lo que produjo una avalancha de comentarios bien intencionados en las redes sociales y el hashtag #SashaObama.

Nadie sabe que impidió a la hija menor de los Obama acudir a tan importante cita, pero las redes, rápidas y con humor no han tardado en hacer conjeturas respecto a los motivos que impidieron su asistencia.

After this amazing speech, we'll all be left remembering those three little words...Where is Sasha??#ObamaFarewell — Robin Thede (@robinthede) 11 de enero de 2017

"Sorry, plans." - Sasha — Caro (@socarolinesays) 11 de enero de 2017