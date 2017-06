Unos presos se convierten en héroes tras salvar la vida a un oficial en lugar de huir

Etiquetas

Seis reclusos que trabajaban cortando el césped de un cementerio cerca de la prisión del Condado de Polk, en Georgia, vieron como un oficial que los custodiaba se desplomó en el suelo. Aquella mañana del 12 de junio la humedad era del 100% y la temperatura marcaba 25 grados. En lugar de escapar, los seis presos entraron en acción.

En primer lugar, llamaron al 911 para solicitar ayuda. Mientras, le abrieron la camisa, le quitaron el chaleco antibalas y comenzaron con las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Según uno de los internos, el oficial estaba inconsciente y no respiraba. Cuando la ayuda sanitaria llegó, se encargaron de continuar con la reanimación. El colapso que había sufrido el oficial se debió a la humedad y a una condición médica, pero finalmente pudo salir de aquello con vida y gracias, en parte, a la rápida actuación de los reclusos.

"Cuando algo así sucede no se trata de quién está en la cárcel y quién no", dijo Greg Williams, uno de los presos. "Se trata de salvar la vida de un hombre". Los internos, todos ellos, se encuentran en prisión por delitos menores y fueron recompensados de sus actos heroicos con pizza y postres cortesía de la oficina del Sheri. "Se quedaron allí con él", dijo el Sheri de Polk. "Si él no hubiera recibido ningún tipo de ayuda, no sé qué hubiera podido pasar. Los internos hicieron muy buen trabajo. Estoy muy orgulloso de ellos".