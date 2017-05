Del fútbol a los puertos: A Coruña y Vigo rivalizan ahora por los cruceristas

Etiquetas

La rivalidad entre el Celta de Vigo y el Deportivo de la Coruña por ser el mejor equipo de fútbol de Galicia se traslada al sector crucerista. A Coruña va camino de quitarle el liderazgo de cruceristas a Vigo en 2017.

Según datos de Puertos del Estado, los visitantes por vía marítima crecieron un 54% entre enero y marzo con respecto al mismo periodo de 2016, mientras que Vigo, cayó un 60% en relación al año anterior. Esta misma semana, está prevista la llegada de 13.000 turistas y tripulantes a la ciudad herculina, confirmando la buena posición de la ciudady su consolidación como principal puerto crucerístico del norte.

Vigo y A Coruña ocupan la posición novena y décima, respectivamente, en la distribución geográfica de los pasajeros de cruceros en España en 2016. Un total de 8,54 millones de pasajeros desembarcaron en los puertos españoles el año pasado, según datos de Puertos del Estado.

El ranking

Con 2,68 millones de pasajeros, Barcelona recibe el 31,44% de los pasajeros; le sigue Baleares con 1,80 millones, es decir, el 21,15%, y Las Palmas, con 1,10 millones, que equivale al 12,93%. Vigo, con 169.093 visitantes, recibió un 1,98% de los pasajeros frente a los 126.735 de A Coruña, que se queda en un1,48%. Para este año, se prevé que Vigo reciba 70 escalas, frente a las 121 cerradas por A Coruña.

Si se cumplen las previsiones, la ciudad herculina superará a la viguesa, convirtiéndose en el principal puerto crucerístico del norte. En liga vencen los celestes, pero los cruceristas para los blanquiazules.

La evolución de A Coruña

En el siglo XIX A Coruña era uno de los principales puertos de embarque de emigrantes hacia el Nuevo Mundo, con líneas que la unían con el Caribe y Centroamérica. Tras varios años donde los cruceros estuvieron alejados de la ciudad gallega, desde los últimos diez a están resurgiendo con fuerza.

El número de pasajeros ha aumentado un 86,74%, pasando de los 39.988 de 2006 a los 126.735 del año pasado (las estimaciones son que alcance los 170.000 en 2017). Por otro lado, el número de escalas en el puerto de A Coruña han crecido un 47,10%, de las 64 en 2006 a las 95 de 2016 (las estimaciones son que suba a 121 en 2017).

Un política tarifaria atractiva

Entre los puntos fuertes de la ciudad de A Coruña como puerto de cruceros destacan varios factores. Ofrece una política tarifaria con tasas de atraque competitivas y rebajas en los servicios de amarre, remolque y practicaje. Además cuenta con muelles específicos para cruceros, situados muy cerca del centro histórico que lo hacen muy atractivo para los turistas ya que la terminal de pasajeros se ubica en pleno centro, a unos pasos de su Plaza Mayor y del epicentro del comercio y la hostelería, así como de la zona monumental

Además, en 2011, se inauguró la nueva terminal portuaria, un inmueble, de una sola planta, destinada al control de embarque y desembarque de los pasajeros de trasatlánticos, muy cómoda para el desembarque de los cruceristas. Además de innovar sus instalaciones, la Autoridad Portuaria ha trabajado en otros frentes como la internacionalización del puerto manteniendo contacto con las principales navieras y turoperadores.

Por último, la envidiable posición geográfica de la ciudad, a caballo entre destinos como el Caribe y el Norte de Europa le otorgan un valor adicional como ruta obligada de cruceros de posicionamiento e ideal para los cruceros desde puertos franceses y británicos.

Entre las compañías con mayor presencia figura P&O, con más de 20 escalas previstas que incluyen la visita a la ciudad del Britannia, considerado el buque insignia de la flota, que el pasado año incluyó A Coruña en su ruta inaugural. También surcará las aguas gallegas La Royal Caribbean, compañía líder a la que pertenecen gigantes del mar Navigator of the Seas o Independence of the Seas.

Compras, gastronomía y cultura, que están a un paseo del puerto, son también un gran revulsivo como fuente de beneficios para el sector servicios, como el comercio u hostelería, generando un impacto económico en la ciudad en torno a 15 millones de euros, según cálculos de Puerto de A Coruña.