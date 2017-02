Sobhuza II de Suazilandia, Rama IX, el 'absolutismo' de Luis XIV... los reinados más largos de la historia

Etiquetas

Es difícil establecer una clasificación acerca de los reinados más duraderos de la historia, ya que hasta la creación de los estados modernos existían múltiples principados, ducados, pequeños, reinos, sultanatos... caso, por ejemplo del Sacro Imperio, la India o Malasia.

Por ello para establecer la clasificación sólo tomaremos en cuenta los estados modernos, quizás con dos excepciones, la de Sobhuza II de Suazilandia (África), comúnmente aceptado como el reinado más largo de la historia, más de 82 años, y la de Jaime I de Valencia y Aragón, por su condición de rey con más años en el trono en los reinos que posteriormente dieron lugar a España.

El reinado más longevo, en Suazilandia

1/Sobhuza II (Suazilandia): 82 años y 254 días en el trono. Sobhuza II de Suazilandia reinó del 10 de diciembre de 1899 al 21 de agosto de 1982.

Sobhuza II nació en julio de 1899 y en diciembre de ese mismo año heredó el título de Rey de Suazilandia tras la muerte de su padre, Nwane V. Durante su infancia, su abuela cumplió el papel de regente, hasta que Sobhuza asumió sus funciones con 22 años.

Durante su reinado (el cual duró 82 años y 254 días), Sobhuza fue parte de la independencia de Suazilandia, que hasta entonces había formado parte del Reino Unido.

Sobhuza se aseguró de tener varios herederos al trono: entre 1920 y 1970 tuvo en total 210 hijos, fiel a la tradición tribal de tener varias esposas. Su hijo, Mswati III, es, desde 1986, el actual monarca del Reino de Suazilandia.

2/ Luis XIV de Francia. El que fuera elevado a la altura de un dios por encima de la nobleza, como dueño y señor de la persona y propiedades de diecinueve millones de franceses, nació el 5 de septiembre de 1638 en Saint-Germain-en-Laye, junto a París y murió en 1715. Accedió al trono con cinco años y estuvo en el mismo durante 70.

Su padre, Luis XIII, y su madre, Ana de Austria, interpretaron como una señal de buen augurio que su hijo naciese ya con dos dientes, lo que quizás presagiaba el poder del futuro rey para hacer presa en sus vecinos una vez ceñida la corona.

Muerto su progenitor en 1643, cuando el Delfín contaba cuatro años y ocho meses, Ana de Austria se dispuso a ejercer la regencia y confió el gobierno del Estado y la educación del niño al cardenal Mazarino, sucesor en el favor real de otro excelente valido: el habilísimo cardenal Richelieu.

Así pues, fue Mazarino quien inculcó al heredero el sentido de la realeza y le enseñó que debía aprender a servirse de los hombres para que éstos no se sirvieran de él. No hay duda de que Luis respondió de modo positivo a tales lecciones, pues Mazarino escribió: "Hay en él cualidades suficientes para formar varios grandes reyes y un gran hombre."

#Infografía Los reinados más largos desde Luis XIV de Francia, entre ellos el de Isabel II de Inglaterra, con 65 años en el trono #AFPpic.twitter.com/sS4g6MXjRG — Agence France-Presse (@AFPespanol) 6 de febrero de 2017

El 9 de marzo de 1661, Mazarino dejaba de existir. Había llegado el momento de ejercer la plena soberanía. Luis XIV escribió en su diario: "De pronto, comprendí que era rey. Para eso había nacido. Una dulce exaltación me invadió inmediatamente". Cuando los funcionarios le preguntaron respetuosamente quién iba a ser su primer ministro, el soberano contestó: "Yo. Les ordeno que no firmen nada, ni siquiera un pasaporte, sin mi consentimiento. Deberán mantenerme informado de todo cuanto suceda y no favorecerán a nadie."

Monarca absoluto

Con sus palabras, Luis XIV acababa de fundar la monarquía absoluta en Francia, según un concepto cuya difusión aseguraría: el del despotismo por derecho divino. La omnipotencia ministerial que desde 1624, con Richelieu y Mazarino, había sentado las bases del poderío francés, quedaba ahora subsumida en la autoridad real.

3/Bhumibol Adulyadej (Rama IX): (Cambridge, Massachusetts, 1927 - Bangkok, 2016) Rey de Tailandia (1946-2016), donde estuvo 70 años. Perteneciente a la dinastía shakkri. Monarca constitucional, sucedió en el trono a su hermano Ananda. Dada la inestabilidad del país con el gobierno militar, en 1973 favoreció el retorno a la democracia, pero, descontento con los resultados, apoyó de nuevo el golpe de estado del ejército (1976). En un régimen de tutela militar, acentuado desde el golpe de estado del general Suchinda (1991), el monarca intentó conciliar las demandas populares de mayor democracia con las exigencias del poder militar. En 1996 se celebró el cincuenta aniversario de su reinado.

4/Emperador Francisco José. (Viena, 18 de agosto de 1830- 21 de noviembre de 1916)Fue emperador de Austria, rey de Hungría y rey de Bohemia, entre otros títulos, desde el 2 de diciembre de 1848 hasta su muerte. En total, 67 años.

5/Isabel II de Inglaterra. Elizabeth Alexandra Mary. Nació en londres 21 de abril de 1926.Lleva 65 años en el trono, al que accedió el 6 de febrero de 1952. Isabel II por la Gracia de Dios, del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Reina de sus otros Reinos y Territorios, Jefa de la Mancomunidad de Naciones de la Commonwealth (52 estados) y Defensora de la Fe, que es su título oficial, tiene 90 años y una fortuna estimada de unos 11.700 millones de euros.

6/Reina Victoria de Inglaterra. (Londres, 24 de mayo de 1919-Isla de Wigth, 22 de enero de 1901)Victoria del Reino Unido fue monarca británica desde la muerte de su tío paterno, Guillermo IV, el 20 de junio de 1837, hasta su fallecimiento el 22 de enero de 1901, mientras que como emperatriz de la India fue la primera en ostentar el título desde el 1 de enero de 1877 hasta su deceso. Su reinado duró pues 63 años y su época, la época victoriana, se ha puesto siempre como ejemplo de un momento de modelo de valores férreos y de moral personal típico de la época.

Se casó con su primo, el príncipe Alberto de Sajonia y Coburgo en 1840. Sus nueve hijos y veintiséis de sus cuarenta y dos nietos se casaron con otros miembros de la realeza o de la nobleza de Europa, uniendo a estas entre sí. Esto le valió el apodo de "abuela de Europa".

Hiro-Hito, el emperador que firmó la rendición del Japón

7/Emperador Hiro-Hito. (Tokio, 29 de abril de 1901-7 de enero de 1989).Hirohito fue el 124.º emperador de Japón desde 1926 hasta 1989 (63 años). Subió al trono tras la muerte de su padre Yoshihito. Tras su fallecimiento, y de acuerdo a la tradición japonesa, su nombre póstumo es el emperador Shōwa.

El 15 de agosto de 1945, tras el bombardeo nuclear y la entrada de la Unión Soviética en la guerra, Hirohito anunció por radio la rendición. Ésta era la primera vez que los súbditos japoneses escuchaban la voz de Hirohito y tras el discurso de rendición, muchos aviadores y militares japoneses se suicidaron.

A pesar de solicitarse su enjuiciamiento como criminal de guerra, el general MacArthur insistió en conservar a Hirohito como emperador como símbolo de la continuidad y cohesión del pueblo japonés, así como para que aceptasen la ocupación más fácilmente.

Jaime I el Conquistador

8/Jaime I el Conquistador. (Montpellier, 2 de febrero de 1208-Alcira, 27 de junio de 1276) Jaime I de Aragón el Conquistador fue rey de Aragón, de Valencia y de Mallorca, conde de Barcelona, conde de Urgel, señor de Montpellier y de otros feudos en Occitania. Estuvo en el trono 62 años y 319 días.

Hijo de Pedro II de Aragón y de María de Montpellier, fue engendrado de forma casual, según la leyenda, debido a las malas relaciones de sus progenitores. Como Pedro II no quería ver a la reina, un caballero, con engaños, haciéndole creer que en el lecho estaba otra dama a la que cortejaba el monarca, logró llevarlo al palacio de Mirabais, introducirlo en la cama y conseguir que la reina quedara encinta.

En este palacio de Montpellier nació el 2 de febrero de 1208 el primogénito. La reina ordenó encender doce cirios con los nombres de los apóstoles, manifestando que el que durara más daría el nombre de su hijo, lo que sucedió con Santiago Apóstol, san Jaime.

Casó Jaime I el 6 de enero de 1221 en Ágreda con doña Leonor, hija de Alfonso VIII de Castilla y de Leonor de Inglaterra a los catorce años. El matrimonio fue anulado por la Iglesia por razones de parentesco cuando el rey cumplió 22 años y tenía ya un hijo (don Alfonso, muerto en 1260), a petición de don Jaime.

El segundo matrimonio de don Jaime se celebró en Barcelona el 8 de septiembre de 1235, contando veintiséis años, y siendo la elegida doña Violante, hija de Andrés II de Hungría, y mujer de carácter fuerte, cuyo objetivo fue hacer reyes a sus hijos Pedro y Jaime, mediante la persecución a Alfonso y la intervención en la política real. Tuvieron cuatro hijos y cinco hijas: Pedro III, el sucesor al trono; Jaime, que reinaría en Mallorca; Fernando, murió en vida del padre; y Sancho, arcediano de Belchite, abad de Valladolid y arzobispo de Toledo, falleciendo en 1275 prisionero de los moros granadinos.

#TalDíaComoHoy 31 de diciembre de 1229 Palma de Mallorca es reconquistada por Jaime I el Conquistador. pic.twitter.com/dEHtXUYGeK — Monarquía España ⚜ (@MonarquiaEspana) 31 de diciembre de 2016

Las hijas fueron: Violante, que casó con Alfonso X de Castilla; Constanza, casada con el infante castellano don Manuel, hijo de Fernando III; María, que entró en religión; Sancha, que murió como peregrina en Tierra Santa; María, que fue religiosa, e Isabel, casada en 1262 con Felipe III de Francia. La reina Violante de Hungría murió en Huesca, el 12 de octubre de 1251.

El sultán de Brunéi "nunca se equivoca"

9/Muda Hassanal Bolkiah. Sultán Haji Hassanal Kelo Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah Aranguez ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar Tobalin Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien es el actual sultán de Brunéi. Es el número 29 en su línea desde el siglo XIV. Nació en julio de 1946 y subió al trono en octubre de 1972.

Según la Constitución de Brunei, el sultán "nunca se equivoca". Bolkiah cumple funciones simultáneamente como Primer Ministro, Ministro de Defensa, Ministro de Finanzas y cabeza de la religión islámica en Brunéi.

La crisis del petróleo de 1973 le convirtió en el hombre más rico del mundo y durante más de una década encabezó la lista de millonarios de la revista Forbes. Su fortuna actual se estima en unos 16 000 millones de euros. Los 400 000 habitantes de Brunéi disponen de sanidad y educación gratuitas. Están exentos de pagar impuestos personales. Tienen ayudas a la vivienda. El precio del arroz está subsidiado por ser el alimento principal del país.

El sultán Bolkiah es reconocido por su lujoso estilo de vida próspera y extravagante, así como su generosidad para con sus sirvientes. Paga millonarios sueldos a sus asesores y cercanos.

10/Sultán Qabus. Qabus ibn Sa'id Al Sa'id nació el 18 de noviembre de 1940 en la ciudad de Salalah, en Dhofar. Es en la actualidad el sultán de Omán, título que posee desde que derrocó en 1970 a su padre, el sultán Said bin Taimur. lleva pues 46 años en el trono. Su poder en Omán es absoluto.

11/Reina Margarita II de Dinamarca. (Copenhague, 1940) Reina de Dinamarca. Primogénita del rey Federico IX y la princesa Ingrid de Suecia (1910-2000), recibió una amplia formación en las universidades de Copenhague (Filosofía), Cambridge (Arqueología), Aarhus (Ciencias Políticas) y la Sorbona, así como en la prestigiosa London School of Economics. Su interés por la arqueología le llevó a participar en varias expediciones a Egipto y Oriente Próximo junto con su abuelo, el rey Gustavo V Adolfo de Suecia.

Hoy se cumplen 45 años de la muerte del rey Federico IX de Dinamarca y el ascenso de su hija, la Reina Margarita II. pic.twitter.com/yLRptP8FJl — Coronas Reales (@CoronasReales) 14 de enero de 2017

El 10 de junio de 1967 contrajo matrimonio con el diplomático y conde francés Henri de Laborde de Monpézat, quien se convirtió con estas nupcias en príncipe consorte de Dinamarca. Del matrimonio nacieron el príncipe heredero Federico, cuyo nombre completo era Frederik André Henrik Christian, en 1968 y el príncipe Joaquín, Joachim Holger Waldemar Christian, en 1969, que en 1995 se desposó con la británica Alejandra Cristina Manley.

El 14 de enero de 1972, un día después del fallecimiento del rey Federico, Margarita fue proclamada reina de Dinamarca con el nombre de Margarita II (Margarita I reinó entre 1353 y 1412 sobre Dinamarca, Noruega y Suecia y desde entonces ninguna otra fémina había ocupado el trono), sucesión que fue posible tras conseguir Federico la abolición de la ley sálica.

Margarita II cumple este 15 de enero 45 años como reina de Dinamarca. La monarca mantiene unos amplios porcentajes de apoyo popular, pero aún así algunos expertos en la casa real danesa han empezado a deslizar la idea de que Margarita podría estar pensando en abdicar.

12/Carlos Gustavo de Suecia.

Carlos XVI Gustavo de Suecia (Carl Gustaf Folke Hubertus Bernadotte (1946) es el rey de Suecia desde 1973. Es soberano de la Casa Real de Bernadotte. El soberano sueco es el que menos poder y responsabilidades tiene de toda la realeza de Europa, siendo su papel prácticamente protocolario y simbólico.