¿Qué es el reloj del fin del mundo?

El tiempo pasa, y el ser humano sigue dominando el planeta. Un dominio que se transmite, a veces, en egoísmo, corrupción, destrozos ecológicos y guerras. Motivos por los cuáles, la propia existencia del ser humano se vería comprometida pero... ¿Llegará algún día ese fin de los tiempos?

Eso es lo que pensaron algunos científicos e intelectuales en 1947 cuando pusieron en funcionamiento el famoso 'reloj del fin del mundo'. Desde entonces, el grupo de encargados de llevar la cuenta atrás adelantan o atrasan de manera simbólica las manecillas de un reloj, en el cuál, la media noche simboliza la oscuridad total.

El indicador son los minutos que faltan para ese momento y hoy, estamos a tan solo dos minutos y medio para el apocalipsis.

Actualmente, y siempre según estos expertos entre los que se encuentran varios premios nobel, nos encontramos en el peor momento de la historia desde 1953 cuando EEUU y la URS luchaban por el dominio en la carrera nuclear.

La actual situación de Siria y de Ucrania junto con las dudas que rodean al pacto nuclear de Irán, son algunos de los factores que se incluyen en esta 'ecuación'. Factores que se han visto incrementados con la llegada al poder del magnate estadounidense Donald Trump, el calentamiento global, y el auge del populismo en el mundo.

The United States must greatly strengthen and expand its nuclear capability until such time as the world comes to its senses regarding nukes