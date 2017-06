El resultado de las elecciones británicas alienta el riesgo de un Brexit caótico

Otra vez, el resultado de las elecciones británicas arroja un resultado incierto para la Unión Europea y la futura negociación de la salida de Reino Unido del bloque. Los 27 han reaccionado con cautela a la victoria en minoría de la primera ministra, Theresa May, que convocó las elecciones anticipadas para ganar apoyos de cara al Brexit. Europa lo tiene claro. El divorcio tiene que empezar cuanto antes. "No sabemos cuándo empezarán las conversaciones sobre el 'Brexit', pero sabemos cuándo deben acabar. Hagan todo lo posible para evitar un 'no acuerdo' como consecuencia de una 'no negociación'", ha advertido el presidente del Consejo europeo, Donald Tusk, en una primera reacción a través de Twitter.

We don't know when Brexit talks start. We know when they must end. Do your best to avoid a "no deal" as result of "no negotiations". #GE2017