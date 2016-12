El sospechoso del atentado de Berlín, muerto en un tiroteo en Milán

El sospechoso del atentado de Berlín, Anis Amri, al que la policía europea buscaba desde este lunes, ha muerto en un tiroteo en Milán este viernes, según informa la agencia Reuters.

Al parecer, según informa La Reppublica, Amri fue identificado cerca de la estación de tren de Sesto San Giovanni, un suburbio de Milán. Posteriormente, en la madrugada del viernes dos policías observaron a un hombre de aspecto magrebí en la Plaza 1 de Mayo de Sesto San Giovanni, le dieron el alto y le pidieron la documentación. En ese momento, el terrorista sacó un arma y disparó contra los agentes al grito de "allahu akbar" (Alá es grande). Uno de los agentes resultó herido en un hombro mientras el otro abatía con sus disparos al sospechoso.

#BREAKING: Berlin terrorist was shot in Sesto San Giovanni, Milan: police stopped him, he then shot an officer before being shot dead pic.twitter.com/iXuHSsP068