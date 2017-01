Así sufren los refugiados la devastadora ola de frío que congela Europa

La ola de frío que recorre Europa está empeorando las ya de por sí penosas condiciones en las que viven los refugiados y migrantes. En la frontera norte de Serbia, más de un millar de refugiados soporta temperaturas de 20 grados bajo cero mientras espera una oportunidad para cruzar hacia Europa. Llegan desde Afganistán y Siria y duermen en almacenes abandonados cerca de la estación de trenes de Belgrado, donde un manto de nieve lo cubre todo.

Man bathing in freezing weather using the only source of water near the refugee squat behind Belgrade's train station #refugees#migrantspic.twitter.com/YwRFf1u5qs