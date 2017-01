Siete tradiciones para celebrar el Año Nuevo Lunar

La cultura china es una cultura llena de tradiciones y que, a pesar del paso del tiempo y de la tradicional emigración del pueblo chino a otros países y continentes ha conseguido mantenerse a lo largo de su historia. Y si hay una época especial para ellos esa es el Año Nuevo Lunar o Año Nuevo Chino.

Conocido también como fiesta de la Primavera, esta celebración es eminentemente familiar. Millones de personas se desplazan a lo largo de las tres semanas que dura la fiesta para celebrar estos días en familia ya que en la mayoría de los casos es la única época del año en la que se reúnen.

Y al igual que en occidente tenemos nuestras tradiciones para garantizarnos un buen comienzo de año, o simplemente ya por costumbre, en China también procuran cumplir una serie de rituales para cambiar de año. Estos son algunos:

La tradición dice que hay que limpiar la casa seis días antes de que empiece el año. Da igual si tienes cosas que hacer o estás muy cansado, no puede haber ni una mota de polvo en casa. Ventanas y suelos tienen que estar bien limpios y para ello es hora de mover todos los muebles y de sacar las cosas de los armarios para volver a guardarlas.

Además también es el momento de colocar rollos de caligrafía china y los adornos de papel, por supuesto rojo, para mostrar al mundo que llega el nuevo año. La casa tiene que estar preparada.

Pero, ojo... Durante los tres primeros días del año no se puede limpiar la casa, ya que te arriesgas a echar la buena suerte.

Antiguamente, esta era la única fecha del año en la que las familias podían hacer un esfuerzo y comprar alguno artículo extra. Ropa, algo especial de comida... Hoy, cuando las cosas ya no son tan caras, no es necesario esperar a estos días para tener dinero y poder hacer las compras extraordinarias.

Pero ahora el gasto suele limitarse a comprar comida, frutos secos y dulces sobre todo, con los que agasajar a los invitados. Y cuando se van , hay que reponer todo y cambiar los productos para que todo esté impecable al día siguiente, cuando lleguen de nuevo los invitados. Si, son días de muchas visitas...

Es el regalo más deseado por los niños, los típicos y misteriosos sobres rojos que reciben de todos sus familiares. Como manda la tradición, en el momento en el que un miembro de la familia gana dinero está obligado a regalar con motivo del festival de primavera, el sobrecito con una cantidad indeterminada de dinero en su interior.

En China, el dinero se entiende como una bendición. Llaman a este dinero "ya sui", expresión con dos significados, dinero de la suerte y también algo para acabar con los malos espíritus, dando a estos paquetes de color rojo un significado simbólico adicional.

La cantidad que hay que depositar en el sobre le ha dado a algunos más de un quebradero de cabeza y por eso, en pleno siglo XXI cuando la tecnología nos ayuda a todo, a alguien también se le ha ocurrido echar una mano en este asunto y ha creado una aplicación, WeChat, que regala sobres. Se envían en grupo y la suerte determina la cantidad que recibe el destinatario.

El último día del año es el día de los jiaozi o albóndigas. Tienen que prepararse en familia, todos juntos... da igual si no hay espacio en la cocina, la tradición manda. Estos jiaozi pueden ir rellenos de carne o verdura y en algunos lugares se pueden meter otras cosas, como símbolo de buena suerte. Así puedes encontar una moneda, un dulce, un fruto seco... aunque todo con cuidado para evitar que nuestros invitados se rompan un diente.

Además de este plato típico también se preparan otras recetas tradicionales del Año Nuevo pero teniendo en cuenta que se cocinarán ante la mirada atenta y las indicaciones más o menos certeras de la mitad de la familia.

El nuevo año lunar chino, como ya hemos dicho, reúne a las familias y en muchos casos es la única vez en todo el año en la que se ven. Y en China, al igual que en el resto del mundo, las reuniones familiares sirven para someter a los miembros de la familia, sobre todo a los jóvenes, a todo tipo de interrogatorio. Situación sentimental, inquietudes y perspectivas de futuro suelen ser las preguntas más frecuentes.

Lo normal en China para pasar el rato con la familia y amigos es recurrir a los juegos de mesa y de cartas como entretenimiento... pero estos juegos también están regulados por la tradición, o al menos el resultado. Lo normal es que el anfitrión pierda, no se puede ofender...

Un juego con el que casi todos los chinos disfrutan es Mahjong. Su funcionamiento es complicado: Cuatro jugadores comienzan con 13 baldosas cada uno y se turnan para sacar de la pila. El objetivo es recoger varios triples - o bien tres de una clase o tres secuenciales - además de un par de piezas.

Dependiendo de la zona de China se juega de una u otra manera, no hay reglas comunes y cerradas... Quienes lo han probado aseguran que parece muy difícil pero los expertos dan una combinación que aseguran, hará que no pierdas ni una partida...: nx AAA + mx + ABC DD. ¿Lo entiendes?

Conocida es la afición de los chinos por la pólvora y los petardos y la Fiesta de la Primavera es un buen momento para demostrarlo. El problema es que par esa cultura oriental los petardos y fuegos artificiales tienen que ser muy fuertes y brillantes ya que se utilizan para ahuyentar a los malos espíritus.

El viejo dicho en China es que "Nian" - que significa "año" en mandarín - era un monstruo desagradable que atacar a la gente durante el Año Nuevo Lunar. Así que para alejarlo, se utilizaba la pólvora para hacer pequeñas explosiones.

Esta costumbre se ha mantenido durante siglos, a pesar de que tal cantidad de pólvora provoca problemas de seguridad y de contaminación. Además, obliga a los servicios de limpieza a trabajar durante toda la noche, con temperaturas muy bajas, para limpiar los restos de los explosivos. Algunas ciudades y regiones los han prohibido parcialmente, pero es un debate que está abierto, también en Twitter. Este tuit muestra Pekín vacía horas antes de la celebración y con un cielo azul y se pregunta cómo estará después de los fuegos.

Beijing looks like a ghost city today. The sky still blue. Let's see tomorrow after a long night with fireworks #newyeareve#pollutionpic.twitter.com/MOhuUHqGzM