Las 'trampas' que deja Obama a Trump para que no tumbe todo su legado

Barack Obama apura sus últimos días como presidente de los Estados Unidos. A los cargos electos como Obama, que cuentan los días para dejar el puesto, se les denomina comúnmente como 'patos cojos', ya que son conscientes de que deberán abandonar ante la imposibilidad de ser reelegidos. Un apelativo que hace referencia a un animal que no puede seguir a la bandada y que sería la víctima predilecta de depredadores. O de su sustituto.

El todavía presidente de Estados Unidos, a falta de una semana para ceder el relevo a Donald Trump, ha puesto fin hoy a la política de "pies secos y pies mojados", que permitía a los cubanos adquirir la residencia permanente en Estados Unidos con sólo poner un pie en territorio estadounidense.

La Habana llevaba tiempo exigiendo que finalizase esta política, que estaba en vigor desde 1966. El fin de la Ley de Ajuste Cubano, como se conocía a la normativa, ofrecía facilidades de instalación a los inmigrantes de la isla. Desde el gobierno castrista han agradecido el gesto ya que favorecía la emigración "peligrosa" a través de los 150 kilómetros que separan Cuba de Florida.

El 'pato cojo' no quiere que Trump acabe con todo su legado. Esta última medida, a siete días de dar las llaves de la Casa Blanca al republicano, quiere apuntalar el deshielo de las relaciones con Cuba iniciado por Obama a finales de 2014.

Tras décadas de relaciones inexistentes, Obama y Castro, Raúl en este caso, decidieron que era buen momento para entablar relaciones. La postura de Trump con Cuba es, como la mayoría de sus ideas, confusa. Durante la campaña llegó a decir que no hablaría con la isla si no avanzaban en el terreno de las libertades individuales, pero tras la muerte de Fidel Castro dijo en su cuenta de Twitter que "hará todo lo posible para garantizar que el pueblo cubano pueda, finalmente, comenzar un viaje hacia la prosperidad y la libertad".

El fin de la política de "pies secos y pies mojados" ha sido calificada como "un importante paso de avance en las relaciones bilaterales", según comunicado oficial cubano difundido por los medios locales. Por otra parte, la nueva administración estadounidense, por medio de Rex Tillerson, próximo secretario de Estado de Estados Unidos, aseguró que el nuevo equipo iba a "iniciar una revisión de arriba abajo sobre toda la relación con Cuba" iniciada por el gobierno demócrata.

"Nuestra reciente relación con el Gobierno de Cuba no estuvo acompañada por ninguna concesión significativa en cuanto a derechos humanos. No les hemos hecho rendir cuentas por su conducta. Sus líderes recibieron mucho, mientras que su pueblo recibió poco", argumentó Tillerson.

Así, el acuerdo con Cuba no parece tan sólido ahora que los republicanos han llegado al poder, controlando ambas Cámaras. Lo único que puede evitar un empeoramiento de las relaciones entre ambos países sería la designación de un nuevo dirigente más flexible, renovación que tendrá lugar en 2018, cuando Raúl Castro deje paso a una nueva generación de líderes.

A pesar de estas reticencias del nuevo gobierno, la ciudadanía se ha mostrado a favor de la política de Obama con Cuba. Una encuesta nacional del Pew Research Center publicada hace un año mostraba que un 73% de los estadounidenses estaban a favor de acabar con el embargo y volver a tener relaciones comerciales.

La postura de Trump sobre el cambio climático es clara: no existe. El republicano ha negado que el hombre haya causado el calentamiento del planeta, motivo por el que impulsará la utilización de energías fósiles y pondrá fin a las subvenciones de las renovables. Esto supondría incumplir el acuerdo de París.

Hace escasos días Obama alertó a sus sustitutos de que el abandono del Acuerdo de París, compromiso entre las naciones para limitar el número de emisiones y contener el aumento de la temperatura, supondría perder "su lugar en la mesa para asegurar el respeto de los compromisos por parte de otros países, exigir transparencia e impulsar objetivos ambiciosos".

"Renunciar a la posibilidad de exigir cuentas a países que representan dos tercios de las emisiones mundiales (de gases de efecto invernadero) como China, India, México y la Unión Europea iría contra nuestros intereses económicos”, advirtió Obama.

Abandonar el Acuerdo de París, ya ratificado por Estados Unidos, sería un proceso lento. Si se quiere dar marcha atrás son necesarios tres años, según el artículo 28 del acuerdo. Desde noviembre de 2016 se está llevando a cabo, por lo que no sería hasta 2020, último año de su mandato, cuando podría dar portazo al cambio climático.

A finales de 2016, la Casa Blanca se abstuvo en el Consejo de Seguridad de la ONU, lo que permitió condenar los asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados. La medida supone otra muestra más de las tensiones entre el presidente Obama y el primer ministro hebreo, Benjamin Netanyahu.Más: https://mundo.sputniknews.com/mundo/201612251065827344-resolucion-onu-relaciones-eeuu-israel/

Doing my best to disregard the many inflammatory President O statements and roadblocks.Thought it was going to be a smooth transition - NOT!