En directo: los británicos eligen quién negociará el Brexit

13:30 ¿Sabes cómo funciona el sistema electoral británico? Es mayoritario y uninominal, a una vuelta. El parlamentario que logra la mayoría de votos en su circunscripción. En la actualidad, el partido conservador cuenta con una mayoría de 17 diputados en la Cámara de los Comunes, de 650 escaños. Frente a los 330 parlamentarios de May, el partido laborista suma 230 de sus miembros en los bancos de Westminster. La tercera fuerza política es el partido nacionalista escocés (SNP) que ganó 56 de los 59 escaños que otorgaba Escocia. El partido Liberal Demócrata fue el gran damnificado en la última cita electoral, al lograr solo ocho diputados frente a los 57 obtenidos en 2010.

13:20 Casi 46,9 millones de británicos están llamados a las urnas. ¡Récord! En este gráfico puedes ver la evolución.Como en todo proceso electoral, estaremos muy pendientes de la participación. Una alta participación, sobre todo de los jóvenes, puede beneficiar al candidato laborista, Jeremy Corbyn.

A record number of people are able to vote in today's general election. #Vote2017pic.twitter.com/LBy75SshnE 8 de junio de 2017

13:10 El terrorismo ha sido el protagonista de la recta final de la campaña, pero muchos son los asuntos que están en juego en la votación de hoy. Uno de los más importantes es Escocia y la posibilidad de que se celebre otro referéndum para decidir sobre la permanencia en la UE. Su líder Nicola Sturgeon ya ha votado.

13:00 Seguramente te sorprenda que los británicos acudan un jueves a las urnas. ¿quieres saber por qué? Este artículo publicado en The Sun te lo explica. Básicamente, porque los viernes era el momento de pago por lo que votar un día antes garantizaba que los ciudadanos no iban a estar ebrios. En 2011 se reguló por ley que las elecciones deben de ser el primer jueves de mayo.

12:50 Todo un clásico ya en las elecciones británicas: las fotos de perros en los colegios electorales. Las imágenes de las mascotas de los británicos esperando a sus dueños a las puertas de los colegios electorales es uno de los asuntos más comentados en redes sociales en esta jornada electoral y el hashtag #dogsatpollingstations es ya 'trending topic'.

12:40 En el último sondeo antes de abrir los colegios electorales, Theresa May saca 12 puntos a Jeremy Corbyn. La conservadora se recupera y lograría el 46% de los votos frente al 34% del laborista, según el último sondeo de ICM para The Guardian.

12:30 El mismo día que los británicos votan, en España estamos muy pendientes de las novedades en torno a Ignacio Echevarría, el español que murió en el atentado del pasado sábado. La familia de Ignacio ha ofrecido un breve comparecencia pública donde ha pedido respeto a los medios de comunicación y ha lamentado el retraso en la identificación del joven. El joven madrileño se enfrentó a los tres terrorista y se ha convertido en un héroe. Si quieres conocer mejor su historia, puedes hacerlo en este enlace.

12:20 La primera ministra británica, Theresa May, y su más directo rival, Jeremy Corbyn ya han votado. Se han limitado a saludar a la prensa tras depositar su voto, pero no han hecho declaraciones extensas. May ha saludado con un "hola" en su colegio electoral, mientras que Corbyn ha agradecido a los periodistas el haber acudido a la cita y ha señalado que se sentía "muy orgulloso" de la campaña, según informa 'The Guardian'.

12:10: El Partido Conservador de la primera ministra, Theresa May, podría perder la mayoría absoluta con la que ahora cuenta en la Cámara de los Comunes. Su rival laborista, Jeremy Corbyn, ha aumentado inesperadamente su ventaja en las últimas semanas por lo que podría ser necesarios pactos para formar gobierno. Este sería el peor escenario para los mercados. Aunque en las últimas semanas, los atentados terroristas han dominado el debate electoral, otros temas como los impuestos, recortes y nacionalización de servicios como el transporte han estado muy presentes en los últimos debates.

12:00 Los británicos están llamados este jueves a las urnas para votar en unas elecciones marcadas por el Brexit y por los tres atentados terroristas en solo tres meses. Los comicios legislativos en Reino Unido servirán para elegir quién negociará la salida del país de la Unión Europea, si lo hará la conservadora Theresa May o el laborista Jeremy Corbyn. Te contamos el minuto a minuto del desarrollo de las elecciones