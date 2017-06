Quiénes son los unionistas, el partido que dará la llave de gobierno a May

Etiquetas

El resultado electoral en Reino Unido ha dado como resultado lo que se conoce como hung parliament, un parlamento fragmentado, que significa que ningún partido ha logrado una mayoría suficiente para gobernar en minoría. Es por ello, que la premier británica ha buscado un socio y lo ha encontrado con rapidez, el Partido Unionista Democrático (DUP). Pese a que en el pasado, las relaciones entre ambos fueron turbulentas, hasta el punto que los conservadores se opusieron a los Acuerdos del Viernes Santo que puso fin a la violencia terrorista en Irlanda del Norte (IRA), ahora esa época de desencuentros y tensiones deja paso a otra de colaboración y acuerdos.

El DUP es el partido político más grande de Irlanda del Norte y el quinto del Reino Unido respecto a escaños en la Cámara de Comunes. En estas elecciones ha obtenido 10 escaños de los 18 que le corresponden a Irlanda del Norte en Westminster. Liderado por Arlene Foster, este se define como conservador, protestante, probritánico y defensor de la identidad social norilandesa.

Esta formación, que ahora tendrá bastante peso en el gobierno de Reino Unido, esconde un pasado sangriento. Miguel Ángel Belmonte, profesor de Ciencia Política y director del Departamento de Educación y Humanidades de la Universitat Abat Oliba CEU, recuerda que “en el pasado fue muy criticado por sus vínculos con grupos paramilitares leales a la Reina de Inglaterra”.

Esos tiempos turbios son historia. Han dicho adiós a la violencia pero no a sus ideas un tanto ultraconservadoras en comparación con Reino Unido. En este sentido, es el único territorio británico donde el aborto es aún ilegal y donde el matrimonio gay es penalizado.

En el plano político, en el referéndum sobre la permanencia de Reino Unido en la Unión Europea defendieron el Brexit blando. “Antes de la aparición del UKIP eran los más euroescépticos”, subraya Belmonte. A tenor de lo descrito, parece que son un buen aliado para impulsar la salida de la UE. Sin embargo, existen varias líneas rojas que inclinarían la balanza hacia una posición más suave.

La principal es el tema relacionado con un cambio en la frontera entre el territorio británico de Irlanda del Norte y la República de Irlanda, que forma parte de la Unión Europea. Levantar un muro o militarizar esa frontera podría reavivar los conflictos enterrados hace décadas. Por otro lado está, el tema económico, según datos de Bloomberg, el 30% de las exportaciones norirlandesas tienen como destino el sur.

Sobre la mesa, a la hora de negociar hay otros temas que podrán convertirse en moneda de cambio. Con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, Irlanda del Norte se quedaría sin 400 millones de euros de la política agrícola y otros 500 por otros conceptos. Si no reciben el dinero de Europa, May tendrá que desembolsarlo de las arcas británicas, tal y como ha señalado George Osborne, el que fue ministro de economía con David Cameron, tras conocer la oferta de May a la DUP: "Vamos a ver muchas autopistas, hospitales y escuelas nuevas en Irlanda del Norte", recoge la BBC. No hay duda de que los unionistas de Irlanda del Norte son los verdaderos ganadores de estas elecciones.