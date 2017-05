Ibex por encima de 11.000 y unas primarias inoportunas

Etiquetas

En economía la semana pasada en lugar de la tormenta perfecta fue la calma económica perfecta. Los datos no pudieron ser mejores: rechazo a las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos, con la perspectiva de su aprobación final; bajada de desempleo en España y EE.UU. (meses récords); triunfo de Macron; un BCE que mantiene los estímulos monetarios y el tipo de interés bajo. Todo de acuerdo con los deseos de los inversores que han disparado la Bolsa. El IBEX35 superó los 11.130 puntos.

Datos coyunturales que avalan los de fondo: crecimiento del PIB que va camino de superar el 3,2% del año pasado en España; buenos beneficios empresariales y creación de trabajo; aumento de la exportación y el turismo; recuperación de las economías emergentes; el precio del petróleo que confirma que no subirá de 60 dólares el barril en mucho tiempo a pesar del acuerdo de la OPEP. Todo es favorable para que se consolide el suelo de los 11.000 puntos en el IBEX. Aunque sería posible que esta semana el mal de altura; o la recogida de beneficios, como dicen los expertos bursátiles, haga bajar las cotizaciones un poco.

Sólo hay un nubarrón en el horizonte: las primarias del PSOE. El recuento de avales ha sido significativo. En términos comparativos, ni Susana Díaz ha conseguido tantos como los esperados, ni Sánchez tan pocos como los deseados por los inversores. Un dato que anuncia incertidumbre hasta dentro de dos semanas.

Hay que esperar al día veintiuno de este mes, día de las votaciones de las primarias socialistas, para tener la certeza de la consolidación. Y es que, en esta España, siempre hay un dato inoportuno. La calma estaría asegurada si gana Susana e integra a Patxi López en las estructuras orgánicas del partido en el Congreso posterior. Entonces la legislatura podría durar hasta 2019 sin problemas, con más de 19 millones de ocupados y el paro sobre el 10% en esas fechas. Fechas para las que los casos de corrupción del PP estarán sustanciados y su estructura renovada. El PSOE socialdemócrata se habrá consolidado y el riesgo populista será cosa del pasado. Volvería la estabilidad política de la transición que duró, más o menos, hasta 2011.

¿Cuánto puede subir el IBEX35 en ese caso? No lo sé porque los expertos empezarán a hablar del mal de altura y de recoger beneficios. Pero lo que si se puede asegurar es que en 2017 el IBEX no bajaría de los 10.500 dejando un saldo positivo para quienes compraron, o no vendieron, a principio de año.

Por contra, si gana Sánchez la situación se complicaría. Rajoy debería disolver las Cortes y convocar elecciones; y como el PP no está en su mejor momento por las repercusiones de la Operación Lezo, la política española entraría en un tiempo de inestabilidad. Como se sabe el dinero es miedoso. Los inversores cautelosos buscarían refugio en otras latitudes con bajadas importantes de las cotizaciones el La Bolsa española.

En todo caso la economía española seguirá su ritmo de italianización. Lo que significa que empresarios y trabajadores empiezan a tomar decisiones cada vez más independiente de la situación política como en el país de Berluconi. Algo que ya se demostró el año del Gobierno en funciones. En la medida en que muchas Pymes exportan, cada vez les importa menos lo que pase políticamente en España.

Pero este fenómeno requiere tiempo para consolidarse y si hay incertidumbres políticas el IBEX35 podría perder momentáneamente los 9.500 puntos este año otra vez. Lo dicho: primarias inoportunas ¿Cuándo aprenderán los políticos españoles a pensar en términos de país y no sólo en términos de su interés? A lo mejor, es que eso es la política: el arte de lo imposible e inoportuno.