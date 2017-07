Montoro acepta la rebaja de Rivera convencido de que se crecerá al 3,5%

Etiquetas

Estoy convencido de que Montoro cree que creceremos al 3,5% este año. Solo hace falta hacer cálculos. En el primer trimestre crecimos al 0,8%, en el segundo ya se prevee el 0,9% que será casi seguro finalmente al 1%. Si sigue la dinámica, en el tercer trimestre, y teniendo en cuenta que el cuarto trimestre se crecerá algo menos, estaremos ahí en el 3,5%. Economía es consciente de ello y cuenta con un aumento de los ingresos por IRPF e IVA. Y eso explica lasemana fantástica de Montoro. No hay brindis al sol.

Para aprobar el “Techo de Gasto” en 2018, la primera medida antes del Presupuesto de ese año, Ciudadanos y el Gobierno han acordado una rebaja del IRPF de 2.000 millones. Aproximadamente el 0,2% del PIB. Dos décimas. No es mucha cantidad. Por una parte es comedida y, por otra, simbólica debida a quienes va dirigida: los perceptores de renta de menos de 17.000 euros/año. Algunos de ellos ya no tenían que declarar (las inferiores a 12.000 euros) por lo que para ellos la rebaja fiscal no es significativa. Sí lo será para los que están entre 12.000 y 14.000 euros añoy los que tengan familiares discapacitados o más de tres hijos.

En términos generales no es mucho porque si, como dice Rivera, puede afectar a 3,5 millones de contribuyentes tocarían a 0,6 euros por cada uno. Pero en casos particulares puede suponer cerca de 800 euros/año y en alguno hasta 1.200 euros/año cómo aquellos que tengan a su cargo un discapacitado o sea familia numerosa. Algo menos importante es para quienes están entre los 14.000 y los 17.000 euros de renta año.

El mérito es de C's, Gobierno y los españoles

Lo que pasa es que ese acuerdo no es solo de Ciudadanos, al que no se le puede quitar su aportación. Es también consecuencia de dos factores: el primero de ellos es el rigor presupuestario del Gobierno, que ha encauzado algo las cuentas (aunque según muchos expertos no tanto como debería haberlo hecho en materia de gasto público).

El segundo elemento es la aportación del esfuerzo de los españoles, empresarios y trabajadores que han hecho crecer el PIB hasta cifras no esperadas por los organismos internacionales ni, incluso, por el propio Gobierno o el Banco de España.

Sin ambos factores hubiera sido imposible esa rebaja fiscal. El mérito es de todos, pero lo va a vender, y bien que hace si le dejan, Ciudadanos. Ciudadanos pasa por la izquierda a Podemos y el PSOE y se presenta como el centro útil, frente a la izquierda estéril.

C's aprovecha el espacio que le deja el PSOE

Ciudadanos así pasa por la izquierda a sus competidores PSOE y Podemos; les deja como la izquierda estéril mientras él se presenta como el centro útil. Ciudadanos muestra triunfos; PSOE y Podemos rabietas. La última la exigencia del Sánchez plurinacional a Rajoy es que se siente con Puigdemont para negociar ¿Negociar qué?

Dicen que hay un informe sobre la militancia del PSOE que indica que es añeja y falta de juventud. Al parecer es del sociólogo de cabecera del líder socialista, el Sr. Tezanos. Si es así, no se entiende esa postura. Seguro que ese militante, más tradicional que innovador, está más por pararle primero los pies a los independentistas y luego arreglar la situación, que al revés. Pero la deriva ideológica de Sánchez le acerca a Podemos y deja espacio libre a Ciudadanos que, como se ve, está aprovechándolo.

Ciudadanos se ha adelantado gracias a las circunstancias y se ha apuntado el tanto político. Esta rebaja fiscal es solo un adelanto. Montoro la tenía prevista, con más profundidad y ampliada a rentas medias más altas, para 2019. Era un arma electoral, guardada ante unas posibles elecciones generales. Tendría un doble efecto. Por una parte animaría a las clases medias que verían aumentada sus rentas; por otra animaría la economía con el mayor consumo y, en consecuencia creación de trabajo.

Ciudadanos ha aprovechado ambas circunstancias y se ha adelantado para hacer una brillante operación de marketing político. Me quito el sombrero ante ella. Como diría un francés: ¡Chapeau! Sr. Rivera.