¿Qué es la proporcionalidad de la que habla Rajoy ante el desafío nacionalista?

Ante el desafío secesionista del independentismo catalán Rajoy asegura que aplicará la proporcionalidad. Lo que se preguntan muchos españoles, ajenos a la jerga política es: ¿Qué es proporcionalidad? Dicen muchos medios de comunicación que Rajoy es el moderado y que es la “ala dura del PP” la que le presiona, mientras él aguanta.

A la vista de ello Puigdemont y Junqueras se saben dueños de la iniciativa. Como esperan que Rajoy sólo responda proporcionalmente van avanzando en su reto para tantear “poco a poco”. Pero sin retroceso con medidas cada vez más radicales. Y ahora ya sin tapujos, con pleno descaro.

En ese proceso ya se han colocado en la desobediencia pura y dura. Ningunean a la hacienda española, no piden permiso para las manifestaciones independentistas a los garantes de la seguridad y se pavonean de que nadie les está parando de verdad. Los jueces españoles les traen sin cuidado porque piensan establecer una nueva legalidad a partir del 1-O y ¿Entonces qué? ¿En qué consistirá la proporcionalidad de la respuesta del Gobierno?

Algunos preconizan nuevas elecciones autonómicas. Pero los actuales dirigentes independentistas no las quieren. Saben que peligra la composición de un Parlament como el actual en el que pueden “dictar” las resoluciones como les dé la gana. Esperan que las próximas elecciones sean dentro de “su República Catalana”. Por eso no habrá disolución del Parlament, que sólo puede hacer el President y la hará cuando crea que ya no tiene vuelta atrás.

Entonces que será ¿proporcionalidad? Da la impresión que Rajoy tiene una idea clara. Pero que los españoles no la conocen y muchos sospechan que no la hay. Eso les crea una inquietud grande, zozobra y angustia.

Todos esperan que pase el 1-O para ver que significa proporcionalidad, incluidos los independentistas. Al final ¿la proporcionalidad es la inhabilitación de los protagonistas, su suspensión de funciones, su arresto y la retirada de las urnas? Ante eso se pregunta el español ¿Se atreverá el Gobierno? ¿Es eso proporcionalidad? Además el “process” está influyendo en la política del Estado, hasta tal punto que puedeprecipitar elecciones generales. Elecciones que den lugar a un Gobierno fuerte, en solitario, de amplia alianza o, incluso, de “unidad nacional”. Un Gobierno capaz de preservar la integridad territorial del Estado. Da la impresión que proporcionalidad es un palabra de esas “míticas”, que quiere decir todo o nada. Esa es su grandeza y su debilidad.