CONSUMO PROMUEVE UNA DIETA SALUDABLE CON FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS

La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) y la Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética (Fesnad) presentaron este viernes la campaña ‘Hábitos para toda la vida: Este año te llevamos al huerto’, con el objetivo de dar a conocer la importancia que tienen las frutas, verduras y hortalizas en la dieta, no solo por su riqueza nutricional, sino también por sus propiedades organolépticas.En este sentido, la directora ejecutiva de la Aecosan, Teresa Robledo; la presidenta de la Fesnad, Ascensión Marcos, y la vicepresidenta de la Fesnad, Ascensión Marcos, presentaron este viernes las actividades que se llevarán a cabo durante la campaña de la XVI Edición del Día Nacional de la Nacional de la Nutrición con la que buscan concienciar a toda la población de la importancia que tiene llevar un estilo de vida saludable.En la presentación, hicieron hincapié en que el consumo diario recomendado de frutas, verduras y hortalizas es de cinco raciones, lo cual “es básico para el mantenimiento de una correcta alimentación, no sólo por su riqueza nutricional sino porque además, proporciona una gran diversidad de alimentos y sus propiedades organolépticas y estructurales le confieren presentaciones que pueden hacer su consumo más apetecible”. Asimismo, alertaron de que “el déficit de estos alimentos en nuestra dieta puede acarrear en nuestro organismo grandes carencias de nutrientes como vitaminas, fibra o sales minerales”.Marcos destacó que “nuestro país, propio de la cultura mediterránea, nos ofrece un sinfín de variedades de frutas, verduras y hortalizas” y detalló que “prácticamente todas las comunidades autónomas, ofrecen productos típicos de su huerta, lo que hace que la variedad se multiplique”. “Las técnicas culinarias en los procesos de cocinado también juegan un papel importante en el mantenimiento de los nutrientes”, añadió Marcos, que recomendó “consumirlas al vapor”.Por su parte, Robledo manifestó que “la creación de hábitos saludables como es el consumo de 5 raciones de frutas y hortalizas al día desde la infancia es primordial para prevenir la obesidad infantil y desarrollar enfermedades no transmisibles en las distintas etapas de la vida” e indicó que “según los datos de la Encuesta Nacional de Alimentación en Población Infantil y Adolescente solo el 30 % de niños y niñas entre 6 meses y 17 años consume fruta fresca o zumos naturales más de una vez al día, y tan solo el 3 % consume hortalizas más de una vez al día”.Finalmente, Bretón indicó que “con el lema de este año queremos concienciar a la población de la importancia que tienen las frutas y hortalizas, tanto en el desarrollo infantil como en la edad adulta, si bien, no debemos olvidar el conjunto de la dieta, la utilización de técnicas culinarias adecuadas, la hidratación y el estilo de vida activo”.