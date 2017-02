Coca-Cola en España ha reducido un 38% el azúcar sus bebidas desde el año 2000

Etiquetas

Coca-Cola en España ha informado este jueves de que en los últimos quince años ha reducido un 38,36% el aporte de azúcares por litro del total de ventas de bebidas de la compañía y un 2,82% durante el último año respecto a 2015. Sus bebidas sin azúcares o sin calorías han supuesto el 36% de las ventas el pasado año en nuestro país, según la compañía.

Para ello, Coca-Cola en España ha diversificado sus productos para ofrecer más opciones a los consumidores que se ajusten a su estilo de vida. Así, ofrece alternativas zero calorías o zero azúcares añadidos y zero azúcares y, además, ha reformulado algunas de sus marcas, como Fanta o Sprite, que han reducido sus azúcares un 30 y un 80%, respectivamente.

Asimismo, según apuntan, colabora en el desarrollo de actividades que favorecen un mejor conocimiento de las bebidas sin azúcares y sin calorías, y trabaja para promover el consumo responsable, con envases más pequeños, con formatos de 150 ml y 200 ml en variedades.

Según datos de diferentes encuestas sobre consumo de alimentos, los refrescos azucarados se sitúan actualmente en torno al 10% de los azúcares totales en la alimentación de los españoles, el 90% provienen de otros alimentos. Respecto al aporte de azúcares de productos de Coca-Cola a la dieta en España, su contribución en 2016 fue de 6,03 g de azúcares/100 ml y 24,1 kcal/100 ml, respectivamente.