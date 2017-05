SEEN alerta de que etiquetas como 'light', 'bajo en azúcar' o 'apto para diabéticos' pueden confundir a los diabéticos

Etiquetas

Palabras o frases como 'light', 'bajo en azúcar' o 'apto para diabéticos', entre otras, dentro del etiquetado nutricional de los alimentos "pueden inducir a error" en las personas con diabetes, advierte la doctora Virginia Bellido Castañeda, del grupo de trabajo de Diabetes de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN).

Desde la sociedad médica recuerdan que la alimentación es una parte fundamental en el manejo de la diabetes, ya que controlando el azúcar en la sangre ayudamos a prevenir las complicaciones de la enfermedad. "Conocer la composición de los alimentos permite llevar una dieta saludable y, a su vez, un buen autocontrol de la diabetes", añade.

El etiquetado tiene la función de ayudar al consumidor a seleccionar mejor los ingredientes que quiere que formen parte de su dieta, es decir, "a elegir aquellos productos que mejor se adapten a sus necesidades", explica la experta. Desde diciembre de 2016 la información nutricional de los alimentos es obligatoria y está unificada para que su interpretación sea más sencilla.

A la hora de enfrentarse a estas etiquetas, una persona con diabetes lo principal que debe conocer es que la información nutricional de cualquier alimento debe incluir, por orden, valor energético, cantidades de grasas, grasas saturadas, hidratos de carbono, azúcares, proteínas y sal. "De forma opcional, pueden aparecer grasas monoinsaturadas, grasas poliinsaturadas, polialcoholes, almidón, fibra alimentaria, vitaminas y minerales presentes en cantidades significativas", añade.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL BÁSICA PARA EL DIABÉTICO

Es importante conocer el contenido de los hidratos de carbono, ya que es el nutriente con mayor necesidad de control, por lo que es básico poder conocer la cantidad que aporta cada alimento etiquetado. Como explica la SEEN, los hidratos de carbono, en especial los simples (azúcares), son los nutrientes a los que prestar más atención, ya que son los que provocan mayor aumento de los niveles de glucosa en sangre.

Existen dos tipos de hidratos de carbono: los almidones, presentes en arroz, patata, pan, legumbres, cereales, etc.; y los azúcares, que encontramos en la fruta (fructosa), leche (lactosa), azúcar blanco y moreno (sacarosa), miel, etc.

"Todos aumentan la glucemia, por lo que es importante conocer el contenido total de hidratos de carbono (HC). Además, ahora es obligatorio que el etiquetado informe del contenido de azúcar dentro del total de HC", advierte la experta.

La SEEN alerta de que el consumidor se puede encontrar con declaraciones nutricionales relativas al contenido del azúcar que pueden resultar engañosas. Así, 'bajo contenido en azúcares' se refiere a cuando el producto contiene menos de 5g de azúcares por 100g en el caso de los sólidos, o menos de 2,5g de azúcares por 100ml en el caso de los líquidos. 'Sin azúcares' cuando el producto contiene menos de 0,5g de azúcares por 100g o 100ml. Y 'Sin azúcares añadidos' cuando no se le ha añadido al producto ningún tipo de azúcar.

No obstante, advierte la SEEN, "puede tener azúcares naturalmente presentes en el alimento y, en ese caso, debe figurar en la etiqueta: 'contiene azúcares naturalmente presentes'". Hay que tener en cuenta, además, que algunos alimentos bajos en hidratos de carbono pueden tener un contenido alto en grasas. "Hay que comparar la información nutricional con la del alimento tradicional, ya que si la reducción de hidratos de carbono no es muy importante y, además, supone un aumento de las grasas, es preferible el alimento tradicional".

EDULCORANTES Y GRASAS

Los edulcorantes pueden ser de origen natural o artificial, calóricos o acalóricos. "Los acalóricos son Acesulfamo K (E950), Aspartamo (E951), Ciclamato (E952), Sacarina (E954), Esteviósido (estevia) E960, Neohesperidina E959, Neotame E961, Taumatina E957 y Sucralosa (E955). No aportan energía ni tampoco hidratos de carbono. Su consumo habitual se considera seguro, pero se recomienda evitar su abuso", señalan.

Los calóricos, la sacarosa o azúcar de mesa, glucosa o fructosa, son los edulcorantes naturales por excelencia. "Aportan energía (4 kcal por cada gramo) y elevan la glucemia". Y los polialcoholes: Sorbitol (E420), Manitol (E421), Isomalt (E953), Maltitol (E965), lactitol (E966) y Xilitol (E967) son edulcorantes producidos a partir de azúcares naturales, como de la glucosa o la fructosa, pero modificando su estructura, por lo que su absorción es menor y elevan menos la glucemia que los edulcorantes calóricos.

"Se considera que se llegan a absorber aproximadamente el 50% de los polialcoholes que se ingieren. Es importante tener esto en cuenta para calcular el total de hidratos de carbono del alimento", advierte la experta de la SEEN.

Por otro lado, la doctora de la SEEN recomienda reducir el consumo de grasas, especialmente aquellas ricas en grasas saturadas como las de origen animal y algunas grasas vegetales como la grasa de coco o de palma que se utilizan con frecuencia en productos como bollería y deben evitarse. Dentro de las grasas, se aconseja el consumo de grasas de origen vegetal como el aceite de oliva (monoinsaturadas). "Con la nueva normativa, debe aparecer el tipo de grasa en la lista de ingredientes, lo que puede ayudarnos a elegir alimentos más saludables", asegura.