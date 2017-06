MIGUEL CARBALLEDA Y GABRIEL ECHÁVARRI PRESENTAN EL CUPÓN DE LA ONCE DEDICADO A 'LES FOGUERES DE SANT JOAN'

Etiquetas

Miguel Carballeda, presidente de la ONCE y su Fundación, y Gabriel Echávarri, alcalde de Alicante, presentaron este lunes el cupón que la ONCE dedica el próximo sábado, 24 de junio, a 'Les Fogueres de Sant Joan'. Cinco millones y medio de cupones difundirán esta tradición.En el acto de presentación del cupón también ha participado el presidente de la Federación de Hogueras, Manuel Jiménez, acompañados por los responsables de la ONCE en la Comunidad Valenciana.Les Fogueres de Sant Joan, de Alicante, son unas fiestas declaradas de Interés Turístico Internacional (1983), y Bien de Interés Cultural Inmaterial (2014). Las fundó José María Py, y se remontan a los tiempos en que los labradores alicantinos celebraban el día más largo del año para la recolección de las cosechas y la noche más corta para la destrucción de los males.Entre los actos más destacados de estas fiestas alicantinas están la plantá de las hogueras, y la entrada de bandas compuestas por los integrantes de las comisiones de los distritos fogueriles. La ofrenda de flores es otro de los actos típicos de esta celebración, en la que la ciudadanía lleva flores a la patrona de Alicante: la Virgen del Remedio.Finalmente, la noche del 24 de junio, festividad de San Juan Bautista, finalizan las fiestas con la cremà.