PAÍS VASCO. LA FUNDACIÓN VALLE SALADO DE AÑANA GANA EL CASCABEL DE ORO DE VITORIA-GASTEIZ DE LA ONCE

La Fundación Valle Salado de Añana ha resultado la entidad ganadora del Cascabel de Oro de Vitoria-Gasteiz 2017 que concede la ONCE, tras imponerse en la votación 'online' al Club Deportivo Zuzenak y a la delegación alavesa de Corazones sin Fronteras.La entidad ha resultado elegida “por constituir un paisaje cultural y natural de la sal accesible para todos los públicos” y recibirá el Cascabel de Oro en el marco de la XXII Carrera de Cascabeles ‘Por una Sociedad Inclusiva’ el próximo sábado 6 de mayo en la calle San Prudencio de Vitoria-Gasteiz.Cualquier persona, independientemente de su edad o condición física, podrá participar, en la carrera aunque sea caminando y quienes deseen realizar la experiencia de correr a ciegas, lo harán en parejas, unidos mediante un testigo o cuerda, llevando uno de ellos un antifaz, y portando un cascabel como señal auditiva para las personas ciegas.La inscripción será gratuita a partir de las 10.00 horas en la carpa instalada a tal efecto en la Plaza del Arca y la presentación de la carrera corrió a cargo del concejal de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Peio López de Munain, la diputada foral de Servicios Sociales, Marian Olabarrieta; el presidente del Consejo Territorial de ONCE Euskadi, Javier Domínguez, y el director de la Agencia de la ONCE en Vitoria- Gasteiz, Rafael Ledesma.La Fundación Valle Salado de Añana es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es la recuperación de las salinas de Añana desde todas sus facetas: patrimonial, natural, social y económica y al mismo tiempo desarrolla investigaciones; respeta y difunde los sistemas de construcción y producción tradicionales; y potencia otros recursos que, funcionando de forma coordinada, colaboran en la puesta en valor de este Paisaje Cultural único en el mundo.La visita adaptada permite a personas con algún tipo de discapacidad realizar un recorrido especialmente diseñado que ofrece una experiencia completa: conocer el proceso de recuperación de las salinas, comprender por qué y cómo se produce sal, apreciar su singular fauna y flora, y disfrutar en el Spa salino de los beneficios terapéuticos del agua salada. Por último, el paraje, que contaba hasta ahora con visitas guiadas específicas para personas con diversidad funcional física, ha ampliado su oferta al incorporar una maqueta que representa una granja de sal para visitantes con visión reducida y un vídeo para personas con dificultades auditivas.