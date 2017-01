MONEDERO: “PODEMOS SE EQUIVOCARÍA SI SE DEJARA SEDUCIR POR LAS INSTITUCIONES SIN MÁS”

Etiquetas

El fundador de Podemos Juan Carlos Monedero considera que su formación “se equivocaría” si se dejara seducir únicamente por las instituciones, ya que también tiene que escuchar “en la calle” los problemas de la gente, y asegura que las diferencias entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón están en las “tácticas”.Así se expresó Monedero en una entrevista en Antena 3, recogida por Servimedia, donde manifestó que no tiene “ansia de poder” y “necesidad de tener un cargo” en Podemos. Opinó igualmente acerca de la dicotomía instituciones-calle y afirmó de Iglesias y de Errejón que no defienden cada uno de ellos una de las dos cosas. “¿Dónde estaba ayer Íñigo? En la calle (en un acto con la militancia de Pamplona). ¿Dónde estaba ayer Pablo? En el Parlamento (en la comparecencia de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal)”.“Ayer quien estaba en las instituciones era Pablo Iglesias y en la calle protestando Íñigo Errejón. Ni Íñigo es tan obtuso como para no entender que no hay que estar en la calle, ni tampoco Pablo”, agregó. Tras insistir en que hay que estar en las instituciones y en la calle, agregó que en la comparecencia parlamentaria de ayer la verdadera “oposición” fue Pablo Iglesias.“Podemos se equivocaría si se dejara seducir por las instituciones sin más”, aseguró. En este punto, Monedero subrayó que básicamente las diferencias entre Iglesias y Errejón son “tácticas”, si bien criticó el Podemos que defiende Errejón en su relación con el resto de fuerzas políticas: “Un Podemos ganador que está asumiendo pactar con el PSOE de la Gestora. Iglesias no quiere ser muleta de nadie”. A su juicio, la “gran discusión de fondo en un mundo muy revuelto” radica en si se va a normalizar la situación. “¿Normalizamos que los convenios laborales no se cumplen? ¿Normalizamos que no te pagan las horas extras?”, se preguntó. Podemos, aseguró, “tiene sentido en tanto en cuanto entienda que las clases medias no tienen que abandonar a las clases populares”.