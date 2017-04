Pablo Iglesias impulsa una moció de censura contra Rajoy: "Espanya viu un estat d'excepció"

Etiquetas

Units Podem registrarà la moció encara que no aconseguisquen més suports i eludix avançar ja possibles candidats

El líder de Podem, Pablo Iglesias, ha anunciat este dijous que el seu grup parlamentari d'Units Podem presentarà una moció de censura en el Congrés contra el president del Govern, Mariano Rajoy, i ha instat el PSOE i Ciutadans a sumar-se, si de veres volen fer front a "la corrupció del PP". Açò sí ha avisat que si no aconseguixen els seus suports, la presentaran igualment.

"Esta moció de censura és un imperatiu ètic. És necessari presentar mesures urgents per a traure el PP de les institucions", ha assegurat en una roda de premsa que ha oferit en el Congrés al costat dels portaveus Podem, En Comú Podem, IU i en Marea.

Segons Iglesias, l'acumulació de casos de corrupció que assolen el PP ha sumit a Espanya en "un estat d'excepció democràtic", amb el "saqueig" de les administracions públiques i amb un "comportament paràsit de les institucions" per part del Govern de Rajoy. "Traure el PP de les institucions és una necessitat", conclou.

TÉ EL DOBLE DE DIPUTATS NECESSARIS

La Constitució de 1978 establix que una moció de censura ha de ser proposada almenys per la desena part dels diputats, açò és, per 35 parlamentaris, un requisit que complixen, ja que Units Podem compta amb 67 diputats, mes els quatre de Compromís amb els quals van concórrer en coalició.

Per açò, Iglesias ha anunciat que encara que no aconseguisquen sumar al PSOE i a Ciutadans, seguiran endavant amb la seua iniciativa. "Sí", ha respost taxatiu el líder de Podem en ser preguntat sobre si registraran la moció encara que no tinga possibilitat de tirar avant.

De moment, el secretari general 'morat' ha explicat que ja han iniciat els contactes tant amb altres forces polítiques com amb organitzacions de la societat civil i sindicats, com amb el secretari general de Comissions Obreres, Ignacio Fernández Toxo, per a estudiar els termes d'esta moció de censura.

Encara que Iglesias ha assegurat que ja havia parlat amb el president de la gestora del PSOE, Javier Fernández, i amb el portaveu, Mario Jiménez, per a demanar-los una reunió, i que havia quedat en espera d'una resposta, els socialistes s'han desmarcat de la iniciativa poc després de presentar públicament la iniciativa.

Així, el portaveu del PSOE en el Congrés, Antonio Hernando, ha rebutjada donar suport a la moció de censura que ha plantejat Iglesias i l'ha acusat de "mala fe" i "d'irresponsabilitat" en entendre que estos "focs artificials" el que fan és "deteriorar" l'oposició.

Tot i això, Podem seguirà instant els socialistes a sumar-se, demanant-los que deixen un costat la seua situació interna i treballen en "l'important. "Cal parlar que el PP està parasitant les institucions de la nostra pàtria. Han d'estar per a protegir a tots els ciutadans", ha defès.

Iglesias també ha informat que ha tractat de posar-se en contacte amb Ciudadanos, encara que aleshores no havia obtingut resposta. "He escrit a Albert Rivera per a demanar una reunió i desig de veres que deixen de sostindre al PP. Crec que que una part del seu electorat no entén que seguisquen sostenint el PP. Això és incompatible amb mantindre la lluita contra la corrupció", ha avisat.

"Nosaltres no entenem que hi haja formacions polítiques que es manifesten obertament en contra de la corrupció i que al mateix temps sostenen al PP. Això no és coherent, criticar la corrupció al mateix temps que se sosté que el partit més corrupte d'Europa seguisca manant. La lògica fonamental per a entendre el que està passant és de país, no de partit", ha postil·lat.

NO TOCA PARLAR ARA DE CANDIDATS

La Constitució de 1978 també establix que la moció de censura ha d'incloure un candidat a la Presidència del Govern, encara que Iglesias no ha volgut avançar res referent a açò perquè ara no toca, al seu juí parlar "de noms i cares" sinó de construir una "alternativa al PP".

"No és una qüestió que calga dir ara. Esta moció ha de ser resultat d'un procés de trobada i diàleg", ha assegurat, deixant també d'esta manera totes les possibilitats obertes, inclosa la de ser ell mateix el candidat a substituir a Rajoy en La Moncloa.

En els mateix termes que Iglesias s'han pronunciat els diferents portaveus del seu grup confederal. "El PP governa per al PP i no per a Espanya. Anem a demanar-li a les forces que sostenen al Govern, al PSOE i Ciutadans, que deixen de sostindre al Govern del PP", ha afirmat la portaveu de Podem, Irene Montero.

"Estem veient processos de gangrena democràtica i açò no s'arregla solament amb compareixences i peticions de més compareixences en una comissió d'investigació", ha assegurat el portaveu d'En Comú Podem, Xavier Domènech, qui ja li ha traslladat l'oferta a ERC i PDeCAT.

"Hi ha una situació excepcional, d'excepció d'Estat, estem davant l'obligació ètica de traure al PP del Govern i de defendre la democràcia. Anem a fer tot el que estiga en la nostra mà", ha emfatitzat el líder de IU, Alberto Garzón. "La societat ens demanda acabar amb el focus de corrupció", ha explicat al seu torn el portaveu d'En Marea, Antón Gómez-Regne.

Durant la recent etapa democràtica s'han presentat dos mocions de censura i les dos han sigut rebutjades: En 1980, el PSOE va presentar una contra Adolfo Suárez però el candidat, Felipe González, no va rebre l'aval de la Cambra, i en 1987, Aliança Popular, amb Antonio Hernández Mancha com a aspirant, va fer el propi contra González, però tampoc va tirar avant.