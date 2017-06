Vuelve Homo Zapping en Neox

Etiquetas

Once años después de su cierre en Antena 3 tras cuatros temporadas de emisión, Homo Zapping regresa el próximo domingo 4 pero esta vez lo hará en las pantallas de Neox. El espacio de parodias e imitaciones de El Terrat, que se convirtió en todo un éxito de audiencias, además de trampolín para muchos actores, como Paco León, Yolanda Ramos o José Corbacho, vuelve con la intención de recuperar el sello inconfundible del original, con nuevas caras que se sumarán a viejos conocidos.

Silvia Abril, que en estos momentos se encuentra rodando Masterchef Celebrity, Raúl Pérez, David Fernández, Jordi Ríos, Mónica Pérez y Fermí Fernández son algunos de los cómicos que repetirán experiencia. Frente a su veteranía, las ganas y la frescura de Olga Hueso, Elías Torrecillas, Javier Quero, Marta Corral, Federico de Juan, Max Marieges, Víctor Gómez y Estrella Llach.

Homo Zapping aglutinará parodias de numerosos programas del panorama televisivo actual, como Tu cara no me suena todavía, Zapeando, ¡Boom!, El Objetivo, Al Rojo Vivo, Salvados, Cuarto Milenio, Mujeres y hombres y viceversa, Pesadilla en la cocina, First Dates, El Chiringuito de Jugones y Pasapalabra. Habrá invitados de excepción se dejarán caer a lo largo de la temporada para participar en algunos de los sketches y la colaboración especial de rostros conocidos por el gran público, como Chenoa, Juanra Bonet, Ana Morgade y Alberto Chicote.

El programa también hará un pequeño homenaje a clásicos con una sección vintage en la que los espectadores podrán disfrutar de los icónicos sketches como El diario de Patricia, Antena 3 Noticias, Estrenos de cartelera, Versión Española y Nosolomúsica, entre otros. Una pequeña selección de las mejores tomas falsas de las grabaciones servirán como colofón final al formato.