Villabona (Gipuzkoa) acoge un concierto solidario a cargo del músico vasco Juan Carlos Irizar

Villabona (Gipuzkoa) acoge este martes un concierto solidario a cargo del músico vasco Juan Carlos Irizar a favor de un proyecto de salud mental en Monrovia (Liberia).

En un comunicado, los organizadores de esta actuación, la segunda de la tercera gira de conciertos solidarios de Juan Carlos Irizar, han indicado que la recaudación de la gira irá para el proyecto 'We are like you' que pretende poner en marcha un programa de salud mental en Monrovia (capital de Liberia) tras la epidemia de ébola.

El primer concierto de esta gira ha tenido lugar en la localidad vizcaína de Zaldibar. El concierto de Villabona será las 16.30 horas en la Residencia Santiago. Irizar actuará para los residentes y las personas que quieran acercarse.

La entrada tendrá un precio simbólico de cinco euros. Aquellos que deseen colaborar con la causa podrán hacer donaciones voluntarias allí o a través de la fila cero en la siguiente cuenta de Laboral Kutxa 'ES51 3035 0001 56 00 10129618'.