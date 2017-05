Rossi: "Había olido la victoria, no me esperaba caerme"

Etiquetas

El piloto italiano de MotoGP Valentino Rossi (Yamaha) lamentó su caída en el Gran Premio de Francia cuando había "olido la victoria" y estaba listo para vivir un duelo con su compañero Maverick Viñales, frustrado tras un incidente que no se "esperaba".

"Había olido la victoria, pero he hecho un error en la curva 6, he llegado un poco demasiado rápido, me he ido largo y Viñales me ha pasado. Sabía que la carrera aún no se había acabado y lo he intentado porque en el T4 era muy rápido, pero en la entrada de la Curva 9, se me ha ido de atrás", indicó Rossi en declaraciones facilitadas por su equipo.

Para 'Il Dottore' fue "una cosa muy extraña". "Me sentía rápido como en otras vueltas, he girado como en otras curvas, pero me he caído. No me lo esperaba. Es raro, algo ha pasado porque me he caído", añadió al respecto.

"Ha sido una gran lástima porque ha sido una buena carrera en la que he tirado del principio al final. En la mitad ha sido un poco difícil pero al final, en las últimas vueltas estaba muy fuerte y he probado a ganar. Ha sido una bonita lucha con Maverick y he conseguido pasarle y tenía un buen ritmo, era rápido", apuntó el de Urbino sobre su carrera.