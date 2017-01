PNV pide que la ministra de Defensa comparezca "cuanto antes" tras el informe del Consejo de Estado por el Yak 42

Etiquetas

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, cree que la comparecencia de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, "es obligada" y que se tiene que producir "cuanto antes", tras el informe del Consejo de Estado sobre el accidente del Yak 42, que responsabiliza del siniestro a este Departamento, entonces dirigido por Federico Trillo.

En una entrevista concedida a Radio Nacional, recogida por Europa Press, Esteban ha manifestado que el formato en el que se realice la comparecencia de De Cospedal "es lo de menos". "Parece que hay más responsabilidad si es en pleno, pues no, la responsabilidad es exactamente la misma, y los colores se le pueden sacar, si es que hay que sacárselos, en comisión o en pleno", ha apuntado.

En todo caso, el representante jeltzale cree que esta comparecencia se debe producir "cuanto antes", aunque considera que, "en estos momentos, es más complicada la convocatoria de un pleno". "Nosotros no nos vamos a oponer a que se convoque un pleno. Si se quiere por mayoría, nos parece correcto", ha añadido. No obstante, ha apuntado que "lo importante es la sustancia y no tanto la forma".