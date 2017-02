Cifuentes no tiene envidia de la asamblea de Podemos: "¿Envidia de que se estén peleando los unos con los otros?"

Etiquetas

La presidenta de la Comunidad y de la Gestora del PP de Madrid, Cristina Cifuentes, ha afirmado este sábado que no tiene envidia de la Asamblea Nacional de Podemos. ¿Envidia de que se estén peleando los unos con los otros?", se ha preguntado.

"Envidia, ¿de qué? ¿de que se estén peleando los unos con los otros? ¿De que se estén diciendo de todo? No, no, no. La unidad, la estabilidad y la solidez en un momento en que España necesita solidez, estabilidad y unidad es un valor", ha afirmado Cifuentes en el Congreso Nacional del PP preguntada por si tiene envidia de la Asamblea Nacional de Podemos, conocida como Vistalegre II, en la que se está votando a mano alzada.

A su juicio, "el espectáculo que está dando Podemos es algo poco gratificante" y en cambio el PP está demostrando que tiene un "líder consolidado y un proyecto".

Cifuentes ha indicado que ha habido debate sobre cuestiones importantes pero "de manera civilizada y razonable". "Primamos la unidad del partido sobre cualquier otro personalismo", ha afirmado Cifuentes, quien ha criticado que estos partidos nuevos que criticaban la vieja política, al final resulta que "todo se reduce a repartirse el pastel".