Cs lamenta que Podemos y MÉS rechacen una declaración institucional sobre Venezuela

El portavoz de Cs en el Parlament, Xavier Pericay, ha lamentado este lunes que Podemos y MÉS hayan rechazado su declaración institucional de solidaridad con el pueblo de Venezuela y ha expresado su "preocupación ante lo que representa", si bien ha indicado que el PP y las diputadas del Grupo Mixto Montserrat Seijas y Silvia Tur sí habían confirmado su apoyo.

Sin embargo, la iniciativa no prosperará como declaración institucional puesto que ello requiere unanimidad. Según ha indicado Pericay en una rueda de prensa, los portavoces de Podemos y MÉS descartaron que se apruebe la declaración institucional remitiendo a la posibilidad de que se tramite como proposición no de ley, lo que según Cs es "una forma amable de decir que no la iban a suscribir". Por otro lado, el resto de grupos no han contestado.

En la rueda de prensa, Pericay ha estado acompañado por tres representantes de la Asociación de Amigos de Venezuela y Baleares (AVEB). Tanto el diputado de Cs como los miembros de la entidad han asegurado que la declaración había sido "suavizada" en cuanto a alusiones políticas y poniendo el acento en el aspecto humanitario para conseguir la unanimidad necesaria.

Sin embargo, Pericay ha censurado que es un "día triste como demócratas" poniendo como contraste la "claridad de Francia cuando se trata de valores fundamentales", en referencia a la victoria de Emmanuel Macron en las elecciones presidenciales.

Según ha indicado el diputado, la iniciativa surgió de una petición de entrevista que hizo la asociación con los grupos parlamentarios en el buzón del Parlament. Según la entidad, ningún otro grupo contestó a la solicitud, un aspecto que Pericay considera "de una gravedad considerable".

Pericay también ha destacado los "lazos" de Baleares con Venezuela, mientras que el representante de la AVEB, Arturo Quintero, ha indicado que, según datos del padrón, en las Islas hay más de 3.000 personas nacidas en Venezuela o con nacionalidad Venezolana, a lo que ha pedido añadir a aquellos ciudadanos comunitarios que hayan residido o trabajado en Venezuela.

Con la declaración institucional, Cs pretendía que el Parlament expresara su "solidaridad con el pueblo de Venezuela, que sufre con dureza las graves consecuencias de la crisis política, económica y social"; e instara al Gobierno de Venezuela "a garantizar el bienestar, la seguridad y la calidad de vida de sus ciudadanos, y a respetar la Constitución y las leyes de la República".

También buscaba emplazar al Gobierno venezolano "a cumplir el Convenio Interamericano de Seguridad Social en relación con el pago de las pensiones, para así salvaguardar los derechos legítimos de los ciudadanos baleares pensionados en Venezuela, así como los de los venezolanos que residen en la Comunidad".

MÉS: "LAS DECLARACIONES INSTITUCIONALES ESTÁN PERDIENDO EL SENTIDO"

Por su parte, la coportavoz de MÉS, Bel Busquets, ha respondido que "las declaraciones institucionales están perdiendo el sentido" porque "deberían centrarse en temas más cercanos". "No se pueden poner aquellos que tienen mayor actualidad informativa", ha recalcado.

Asimismo, el secretario general de Podemos, Alberto Jarabo, defendido su rechazo a la declaración institucional señalando que había "puntos que no recogían toda la realidad de la situación y se centraban en dar apoyo a una facción muy concreta de la política venezolana".