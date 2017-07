MÉS confía en llegar a acuerdos con Podemos para que no se retrase la aprobación de la ley sobre el alquiler turístico

Etiquetas

La diputada de MÉS per Mallorca, Bel Busquets, se ha mostrado convencida este martes de que llegarán a acuerdos con Podemos en relación al proyecto de ley que regula el alquiler turístico vacacional en Baleares, de modo que esta iniciativa parlamentaria no sufra ningún retraso y se pueda aprobar en el sesión plenaria del 18 de julio y no tenga que llevarse a la del 25.