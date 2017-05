Oltra felicita a Estañ (Podemos), una persona "brillante" que hace "su parte" con sus críticas al Consell

Etiquetas

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha felicitado al recién elegido nuevo secretario general de Podemos en la Comunitat Valenciana, Antonio Estañ, del que ha destacado que es una persona "muy brillante y solvente intelectualmente" y ha asegurado que sus críticas a la gestión del Consell forman parte de su apoyo al Acord del Botànic --pacto integrado por PSPV, Compromís y Podemos y que sustenta al ejecutivo valenciano--. "Él lo que hace es su parte", ha señalado.

Así lo ha indicado Oltra a los medios de comunicación, después de que este lunes el diputado en Les Corts Valencianes Antonio Estañ haya resultado elegido nuevo secretario general de Podemos en la Comunitat Valenciana con el 41% de los votos.

Al respecto, Oltra ha felicitado al nuevo líder de Podemos en la región valenciana y ha indicado que le parece "un diputado brillantísimo". A su juicio, ahora toca "recibirlo con cariño y desearle mucha suerte" porque "tenemos que hacer mucho aún los tres grupos políticos que apoyan este gobierno que tiene mucho trabajo por delante", ha manifestado.

"Bienvenido a la primera línea de dirección de un partido que es apasionante. Me he relacionado poco con él pero cuando lo he podido ver en sus intervenciones en las Corts, me parece una persona muy brillante y solvente intelectualmente", ha destacado.

Cuestionada sobre las críticas de Estañ al Consell, quien incluso planteó la posibilidad de presentar una moción de confianza al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, Oltra ha considerado que él hace "lo que es su parte". "Ellos (Podemos) dan apoyo al Acord del Botànic, no están dentro del gobierno", ha zanjado.