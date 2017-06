Ossorio llamará "pedófilo" a cualquier miembro de Podemos que le tilde de "ladrón"

Etiquetas

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, ha advertido este viernes de que cuando alguien de Podemos le llame "ladrón", él le tildará de "pedófilo" y lo hará "con la misma base científica".

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios en referencia al tono del debate sobre la moción de censura que tuvo lugar ayer, en el que Podemos atacó al PP con la corrupción, mientras que los populares les reprocharon los "escándalos" en los que se habían visto implicados dirigentes de Podemos y el portavoz parlamentario les tachó, entre otras cosas, de "pederastas".

"Yo estoy muy conforme con mis intervenciones", ha dicho Ossorio, quien ha subrayado que lo que quiso es "trasladar a los madrileños lo que es Podemos". "Lo importante del debate de ayer es que los madrileños que nos siguieron pudieron saber lo que de verdad es Podemos y lo que haría Podemos si llega al poder", ha considerado.

A su juicio, el debate puso de manifiesto "un partido y una candidata con una incapacidad absoluta" y "unas formas realmente lamentables". "Todas las veces que yo me vi obligado a decir palabras que a mí no me gustan fue porque ellos las habían dicho antes", ha asegurado.

"Llevamos dos años aguantando que nos digan que somos unos ladrones, que robamos, que nos corrompemos. Es muy duro aguantar eso. A partir de ahora, cuando alguien de Podemos me diga que robo yo le voy a decir que es un acosador de menores, un pedófilo", ha dicho Ossorio.

"Todos tenemos un límite en esta vida. Si me insultan, si me llaman ladrón, con la misma base científica que ellos me llaman ladrón yo les llamo a ellos acosadores de menores, pedófilos", ha insistido.

Según Ossorio, los ciudadanos también piensan que los populares tienen que "tener dignidad" cuando les insultan, lo que significa que tienen que "responder. "Yo estoy recibiendo continuas felicitaciones, el móvil no para de sonar", ha apostillado.