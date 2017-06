PP y Cs critican que el nuevo organigrama del Consell de Mallorca sirva para crear nuevos los cargos sin competencia

Etiquetas

Prohens: "En un Govern de pactos se ha de colocar a muchos amigos"

Los portavoces de los grupos parlamentarios del PP y Cs han criticado este lunes el aumento de cargos públicos en el Consell de Mallorca con el nuevo organigrama anunciado en la institución insular, que prevé añadir nuevas direcciones insulares para ejecutar la competencias que tienen previsto asumir en enero de 2018.

Así, la portavoz 'popular', Margalida Prohens, ha constatado que en un "Govern de pactos se han de colocar a muchos amigos", al tiempo que ha censurado que se creen nuevos cargos "que no tienen competencias".

Por su parte, el portavoz de Cs Baleares, Xavier Pericay, ha dicho que el Consell de Mallorca "sirve para colocar a gente que no tiene donde caerse muerta" si bien, ha precisado que esta expresión se refiere a "gente que no tiene un sueldo".

"La expresión no se refiere es una persona que no sirve para nada, sino a gente que no tiene trabajo y que, a través de esto, lo encuentra", ha matizado Pericay, tras admitir "haber utilizado una expresión impropia".

En este punto, el portavoz de Cs se ha referido a Podemos, que gobierna en pacto en el Consell de Mallorca, de quien ha dicho que "critica cosas que luego las practica".º