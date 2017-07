Albiol cree que Puigdemont quiso instaurar un "régimen del miedo" entre los consellers cesando a Baiget

Etiquetas

El presidente del PP en el Parlament, Xavier García Albiol, ha asegurado que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, quiere instaurar un "régimen del miedo" entre los miembros del Govern con el cese del exconseller de Empresa y Conocimiento, Jordi Baiget.

Lo ha dicho en su turno de palabra en el Parlament tras la comparecencia de Puigdemont para dar cuenta del cese de Baiget, y ha añadido que también quiere crear "miedo en la sociedad" a todos aquellos que no piensan como el presidente.

"La CUP señala y usted dispara", ha afirmado el presidente popular, que ha asegurado que Baiget tuvo la osadía de decir lo que otros piensan y que ahora no podrán por miedo: sus dudas sobre que el 1 de octubre se pueda votar.

Albiol ha advertido a Puigdemont de que está siendo la "muleta de Junqueras, mientras hunde su partido" y el vicepresidente del Govern espera a recoger los frutos, y ha apuntalado su argumento recordando que, mientras Puigdemont tiene que explicar el cese de Baiget, Junqueras no se ha pronunciado, y mientras el presidente no acude a las cumbres de presidentes autonómicos, los miembros de ERC no fallan a las suyas.

"¿Por qué Junqueras no ha salido públicamente a valorar el cese de Baiget? A usted le gusta salir como el radical y Junqueras queda como el dialogante", ha sentenciado y ha acusado al presidente de querer aniquilar la libertad de expresión de su partido.