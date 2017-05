CATALUÑA. EL PP AVISA A PUIGDEMONT: “EL QUE INTENTA DESTRUIR LA LEY SE ARRIESGA A LAS CONSECUENCIAS”

Etiquetas

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, trasladó este lunes al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que “el que intenta destruir la ley al final se arriesga a las consecuencias”.Hernando se expresó de esta manera ante la reunión que mantendrá esta tarde el mandatario catalán con partidarios del independentismo. Dijo que no sabe cuáles son las “intenciones” de Puigdemont, pero avisó que “el que intenta destruir la ley al final se arriesga a las consecuencias”. “Este no es el camino”, subrayó, para a renglón seguido decir a quienes abogan por el independentismo que “no van a destruir España” ni a “mutilar” el derecho de los catalanes. También apuntó que la vía de la victimización no sirve para sacar réditos electorales en Cataluña.