MADRID. EL PP CELEBRA QUE AHORA MADRID ACOJA EL "CAPITALISMO SALVAJE" DE BARAKA CON EL EDIFICIO ESPAÑA

- Ciudadanos se alegra de la venta aunque lamenta perder los 30 millones que iba a invertir Wanda. El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, celebró este viernes con sarcasmo que Ahora Madrid "acoja bajo sus alas al capitalismo neoliberal más salvaje" del Grupo Baraka y su "pelotazo" al comprar y vender "con cuantiosas ganancias" el Edificio España.Almeida se refirió así al hecho de que Trinitario Casanova, presidente de Baraka y adoptado según él como "empresario de referencia" por el Gobierno municipal, comparara el Edificio España al Grupo Wanda y "en diez minutos" lo vendiera al grupo hotelero Riu, que iba a alojar en el inmueble un hotel pero finalmente optó por comprarlo entero, mientras será Baraka quien alquile las plantas inferiores para abrir allí un centro comercial.El portavoz popular quiso "dar la bienvenida al capitalismo neoliberal salvaje" a Ahora Madrid, grupo que ejerce el Gobierno de Madrid, y admitiera "lo que se conocía como un pelotazo y la especulación que habían venido a prohibir". "Me alegro de que Ahora Madrid acoja bajo sus alas el capitalismo neoliberal más salvaje", ironizó.También aludió a la venta del Edificio España la portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís, quien acudió a la recepción municipal al Estudiantes femenino, campeón de la segunda división de la liga de baloncesto y por tanto ascendido a primera; una recepción que le pareció "una de las más bonitas que hemos visto en Cibeles nunca", por homenajear a un grupo de chicas que estudian y trabajan mientras juegan."Nos alegramos de que por fín se haya mantenido esta venta", dijo la portavoz de Cs sobre el Edificio España, quien desea que ahora las obras "empiecen lo antes posible", aunque con seguridad ante la posible aparición de problemas estructurales por mantener el edificio antiguo, y que el proyecto no sea "cualquiera" sino "un proyecto singular que aporte valor añadido". No obstante, también dijo que "es una pena que perdamos lo que iba a a aportar Wanda", 30 millones para ayudar a la remodelación de la Plaza de España, pero que ya no proporcionará al vender el Edificio España por no permitírsele desmontarlo del todo para volverlo a construir desde cero.