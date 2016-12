Oltra ve "inapropiadas" las palabras de Monzó y dice que con las muñecas los niños interiorizan relaciones igualitarias

Etiquetas

La vicepresidente de la Generalitat y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha criticado las palabras del portavoz del PP, Eusebio Monzó, quien señaló ayer que ve "inapropiado" que se regalen muñecas a los niños. Oltra ha resaltado que gracias a las muñecas los niños "interiorizan relaciones igualitarias", así como "a cuidar de otras personas".

"Lo que a mí me parece inapropiado es que un cargo público diga una cosa de estas", ha señalado Oltra, quien se ha preguntado: "¿De qué siglo es esto?". "Cuando he leído el titular he pensado que sería de la época de Cánovas del Castillo, pero no, es de ayer", ha señalado.

"¿Cómo es posible que un cargo publico sea tan ajeno a la necesidad de construir una sociedad igualitaria entre hombres y mujeres?", ha planteado Oltra, quien ha añadido: "¿Cómo es posible que no sepa que el juego no solo es un elemento de diversión para los niños, sino que conforma todo un proceso cognitivo de desarrollo y educativo que convierte a un niño o una niña en una persona adulta que habrá interiorizado o no las relaciones igualitarias".

De esta forma, "cuando sea padre habrá interiorizado que corresponsabilizarse del cuidado de sus hijos es algo valioso e importante", así como "deseable en una sociedad democrática avanzada".

Oltra, quien ha dicho que ella jugaba mucho con mecanos, ha indicado que sus hijos --tiene dos niños-- en alguna ocasión le pidieron para reyes muñecas. A su juicio, "está bien que los niños también cuiden de las muñecas y aprendan a interiorizar esto".

A su juicio, "lo que tendríamos que trasladar al PP es que la lucha por la igualdad de hombres y mujeres y por erradicar la violencia machista empieza desde pequeños y empieza por que un cargo publico no diga que es inapropiado que un niño juegue con una muñeca".

"No se me ocurre nada mas apropiado que un niño y una niña jueguen con una muñeca y aprendan de lo que es cuidar unos a otros", porque "sociedades humanas se pueden imaginar de muchas maneras, pero no hay ninguna que sobreviva sin personas que cuidan a personas".

Al respecto, ha señalado que "eso tradicionalmente lo hemos hecho los mujeres", pero entiende que "va siendo hora que los hombres se corresponsabilicen".

"Podemos ser sociedades humana de muchas manera y sin muchas cosas, pero no podemos ser si no cuidamos unos de otros, y a través de una muñecas o un muñeco se aprende a cuidar unos de otros, sobre todo de los más vulnerables", ha manifestado.