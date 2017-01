El PP, contrario a la apertura del aparcamiento de Las Mestas como parking público

Etiquetas

La concejala del PP en el Ayuntamiento de Gijón Sofía Cosmen se ha mostrado este martes en "total desacuerdo" a que se abra al público en general el aparcamiento de Las Mestas, a lo que ha incidido en que se priva a los deportistas que hacen uso de esa instalación de un espacio que antes ulitizaban.

Cosmen, en rueda de prensa en el Consistorio, ha explicado que el aparcamiento se abrió este pasado lunes al público en general, en horario de 17.00 a 21.30 horas. La edil ha recalcado que en se ha hecho un documento de cesión al Grupo Cultural Covadonga, aunque no se limita el uso a los socios de esta entidad.

Asimismo, ha dicho no ver la necesidad de que se mantenga abierto por la cercanía de los aparcamientos de El Molinón y el Piles. Ha indicado, además, que no entiende por qué no lo gestiona la Empresa Mixta de Tráfico como el de Peritos.